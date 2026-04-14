Terwijl Max Verstappen zich opmaakt voor zijn aankomende races op de Nürburgring, doen een boel geruchten over zijn toekomst in de Formule 1 de ronde. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Er is veel gedoe rondom de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. Johnny Herbert en Ralf Schumacher denken dat een overstap naar McLaren ideaal zou zijn. Volgens de laatstgenoemde zijn er gesprekken in aanloop naar een ruil tussen Verstappen en Oscar Piastri. Juan Pablo Montoya ziet Mercedes momenteel juist als de perfecte kans. De Britse media zijn er echter van overtuigd dat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing überhaupt niet terugkeert in de koningsklasse volgend jaar. Ondertussen verbiedt de FIA een kwalificatietruc van Mercedes en Red Bull, gaat Gina Schumacher in op de periode rond het skiongeluk van haar vader Michael, en zegt een voormalig Red Bull-monteur dat strateeg Hannah Schmitz vertrekt.

'Red Bull en McLaren voeren gesprekken over ruil tussen Verstappen en Piastri'

Ralf Schumacher is van mening dat er twee mogelijke routes zijn voor Max Verstappen die hij kan bewandelen, gezien alles wat er momenteel speelt in de Formule 1 en rondom zijn persoon. "Ik verwacht dat Max zich volgend jaar anders zal positioneren", klinkt het bij de Duitse tak van Sky Sports. "Dat kan twee dingen betekenen: of hij vertrekt bij Red Bull en verlaat de sport in zijn geheel, want hij stopt maar niet met praten over hoe saai hij de Formule 1 op dit moment vindt. Of hij gaat met zijn engineer mee naar McLaren, wat zou betekenen dat er bij McLaren ook gesprekken worden gevoerd over een vertrek van Oscar naar Red Bull." Lees hier het hele artikel over een mogelijke ruil tussen Max Verstappen en Oscar Piastri.

'McLaren biedt Verstappen naast F1 ook Le Mans-zitje, Nederlander weigert te laag salaris'

Volgens voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert zou een overstap naar McLaren momenteel de meest logische keuze zijn voor Max Verstappen. De Brit stelt dat de renstal uit Woking de sport weer zal domineren en de regerend wereldkampioen precies het totaalpakket kan bieden waar Verstappen naar op zoek is. "Met Max draait het niet alleen om het hebben van de juiste auto", stelt Herbert. "Als Max in een Mercedes zou zitten, denk ik dat je nog steeds klachten zou horen, omdat hij nog steeds die kick wil", vervolgt hij. Lees hier het hele artikel over een mogelijk aanbod van McLaren aan het adres van Max Verstappen.

Ferrari krijgt zijn zin: 'FIA verbiedt kwalificatietruc van Mercedes en Red Bull'

De FIA zou een slimme kwalificatietruc van de Formule 1-teams Mercedes en Red Bull Racing hebben verboden. Beide renstallen hadden een manier gevonden om de verplichte vermogensreductie van de batterij aan het einde van een pushronde te omzeilen, wat hen een kortstondig voordeel van vijftig tot honderd kilowatt opleverde. Via een nieuwe technische richtlijn is dit achterdeurtje in de reglementen nu definitief gesloten. Concurrenten hadden de opvallende tactiek al in Melbourne opgemerkt. Ferrari besloot daarop het gesprek met de FIA aan te gaan. De Italiaanse renstal accepteerde dat de methode binnen de regels viel, maar uitte grote zorgen over de veiligheidsrisico's. Lees hier het hele artikel over het verbod op een kwalificatietruc van Mercedes en Red Bull.

Gina Schumacher onthult wat haar heeft gered na verschrikkelijk skiongeluk Michael

Volgens Gina Schumacher heeft het zware skiongeluk van haar vader Michael Schumacher in 2013 een doorslaggevende rol gespeeld in haar uiteindelijke keuze voor een professionele carrière in de paardensport. De dochter van de zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen stelt dat de paarden haar door een uiterst moeilijke periode hebben geholpen na het drama in de Franse Alpen. In de documentaire Horsepower – The World of Gina Schumacher, die later deze week via de Duitse omroep ZDF te streamen is, vertelt Gina openhartig over de impact van het familiedrama op haar persoonlijke ontwikkeling. "Na het ongeluk van papa heb ik me er echt in gestort, omdat ik iets te doen moest hebben", begon ze over haar focus op de paardensport. Lees hier het hele artikel over Gina Schumacher die open vertelt over de periode rond het skiongeluk van Michael.

'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'

In een opvallende voorspelling voor 2027 wordt de jonge Arvid Lindblad naar voren geschoven als de vervanger van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Er wordt op die manier verwacht dat de viervoudig wereldkampioen dus stopt met de Formule 1. Op de voorspelde grid voor volgend jaar ontbreekt de naam van de Limburger. Het Britse platform The Race heeft meer verwachtingen uitgebracht voor 2027, waaronder wie Lindblad moet opvolgen bij Racing Bulls, als de jongeling inderdaad naar Red Bull gaat. Lees hier het hele artikel over de voorspelling van de Britse media dat Max Verstappen vertrekt.

Voormalig Red Bull-hoofdmonteur deelt over leegloop: 'Strateeg Hannah Schmitz is de volgende'

Volgens voormalig Red Bull Racing-hoofdmonteur Kenny Handkammer zou Hannah Schmitz de volgende sleutelfiguur kunnen zijn die het team verlaat. De Brit, die tegenwoordig voor Lucid Motors werkzaam is, stelt dat de leegloop bij de renstal zorgwekkende vormen aanneemt en dat er nadrukkelijke geruchten circuleren over een vertrek van de bekende Head of Race Strategy. "De ondergang van Red Bull is behoorlijk triest", stelt de hoofdmonteur die zelf ooit een belangrijke rol speelde bij de Oostenrijkse formatie. "Als ik CEO was, zou ik hier heel goed naar kijken. Al deze belangrijke mensen zijn al weg of gaan vertrekken." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Hannah Schmitz bij Red Bull.

