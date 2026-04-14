'Red Bull en McLaren voeren gesprekken over ruil tussen Verstappen en Piastri'
Ralf Schumacher is van mening dat er twee mogelijke routes zijn voor Max Verstappen die hij kan bewandelen, gezien alles wat er momenteel speelt in de Formule 1 en rondom zijn persoon.
De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is onzeker. De viervoudig wereldkampioen stoort zich mateloos aan de nieuwe reglementen in de sport en is de afgelopen maanden erg vocaal geweest in zijn kritiek. Na de Grand Prix van Japan liet hij optekenen na te moeten denken over zijn toekomst in de Formule 1, omdat hij er momenteel geen plezier uithaalt. De vraagtekens rondom Verstappen werden afgelopen week plots groter, toen bekend werd dat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase aan het eind van 2027 bij Red Bull Raicing vertrekt en in dienst treedt van concurrent McLaren.
Piastri naar Red Bull?
Alhoewel de beslissing van Lambiase niet samen lijkt te hangen met de toekomst van Verstappen, ziet Ralf Schumacher desalniettemin slechts twee mogelijke scenario's: "Ik verwacht dat Max zich volgend jaar anders zal positioneren", klinkt het bij de Duitse tak van Sky Sports. "Dat kan twee dingen betekenen: of hij vertrekt bij Red Bull en verlaat de sport in zijn geheel, want hij stopt maar niet met praten over hoe saai hij de Formule 1 op dit moment vindt. Of hij gaat met zijn engineer mee naar McLaren, wat zou betekenen dat er bij McLaren ook gesprekken worden gevoerd over een vertrek van Oscar naar Red Bull. Dat is iets wat we vaker hebben gezien."
Sleutel tot de rijdersmarkt
Verstappen lijkt dan ook de sleutel tot de rijdersmarkt in handen te hebben, ietst wat afgelopen jaar ook het geval was. Zo wordt in de paddock Charles Leclerc regelmatig genoend als mogelijke opvolger van de Nederlander bij Red Bull Racing, mocht hij daadwerkelijk besluiten te vertrekken. Voor nu is het echter allemaal giswerk en speculatie.
