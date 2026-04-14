'McLaren biedt Verstappen naast F1 ook Le Mans-zitje, Nederlander weigert te laag salaris'

Volgens voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert zou een overstap naar McLaren momenteel de meest logische keuze zijn voor Max Verstappen. De Brit stelt dat de renstal uit Woking momenteel de sport domineert en de regerend wereldkampioen precies het totaalpakket kan bieden waar hij naar op zoek is.

Hoewel Verstappen officieel nog tot en met het einde van 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing, staat zijn toekomst bij de Oostenrijkse formatie onder zware druk. De Nederlander kent een moeizame seizoensstart met de RB22 en bevindt zich na drie races op een teleurstellende positie in de middenmoot van het kampioenschap. Door een prestatieclausule kan hij het team mogelijk na dit seizoen al verlaten. Bovendien werd onlangs bekend dat zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase het team gaat inruilen voor een managementfunctie bij McLaren.

Het totaalpakket van McLaren

Herbert benadrukt dat Verstappen momenteel de spanning mist bij Red Bull en dat puur de overstap naar een ander topteam niet voldoende is. Zelfs een transfer naar Mercedes, waarmee vorig seizoen al vergevorderde gesprekken werden gevoerd, zou volgens hem niet de volledige oplossing zijn. "Met Max draait het niet alleen om het hebben van de juiste auto", stelt Herbert. "Als Max in een Mercedes zou zitten, denk ik dat je nog steeds klachten zou horen, omdat hij nog steeds die kick wil", vervolgt hij. De analist wijst erop dat de aanstaande transfer van Verstappens rechterhand de situatie op de rijdersmarkt heeft veranderd. "Maar met de verhuizing van Lambiase in 2027 zijn de doelpalen verschoven", aldus Herbert.

Een belangrijke factor die in het voordeel van McLaren spreekt, is de mogelijkheid om buiten de Formule 1 te racen. De Britse renstal heeft officieel bevestigd dat het volgend jaar toetreedt tot de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship, inclusief de 24 uur van Le Mans. Herbert ziet hierin de perfecte kans om Verstappen tevreden te stellen. "McLaren heeft een hypercar. Zou dat onderdeel kunnen zijn van een pakket dat ze Max aanbieden voor bijvoorbeeld Le Mans, naast het rijden in de Formule 1? Misschien", oppert hij. Volgens Herbert is McLaren in relatief korte tijd enorm competitief geworden. "Daarom denk ik dat McLaren uiteindelijk heel logisch voor hem zou kunnen zijn".

Toch is een overstap niet zonder haken en ogen, zeker omdat McLaren momenteel Lando Norris en Oscar Piastri voor de lange termijn heeft vastgelegd. Ook speelde geld in het verleden al een rol bij eerdere interesse vanuit McLaren-CEO Zak Brown. "Ik weet dat er met McLaren en Zak Brown een discussie is geweest om te proberen Max naar McLaren te halen, maar het was de vergoeding die hij vraagt die dat tegenhield", onthult Herbert.

Ondanks die eerdere obstakels is Verstappen volgens Herbert in een luxepositie beland. Mocht de coureur daadwerkelijk op de markt komen, dan zou elk team volgens de voormalig coureur dwaas zijn om niet toe te slaan. Uiteindelijk ligt de bal bij de renstallen om de Nederlander te overtuigen met een aanbod dat verder gaat dan alleen de Formule 1. "Kunnen ze met het juiste pakket komen om hem enthousiast te maken?" besluit Herbert.