close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Headshot of Verstappen holding a Viaplay mic looking annoyed with the background of his RB22 on track

Voormalig Red Bull-hoofdmonteur deelt over leegloop: 'Strateeg Hannah Schmitz is de volgende'

Headshot of Verstappen holding a Viaplay mic looking annoyed with the background of his RB22 on track — Foto: © IMAGO x GPFANS

Voormalig Red Bull-hoofdmonteur deelt over leegloop: 'Strateeg Hannah Schmitz is de volgende'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens voormalig Red Bull Racing-hoofdmonteur Kenny Handkammer zou Hannah Schmitz de volgende sleutelfiguur kunnen zijn die het team verlaat. De Brit, die tegenwoordig voor Lucid Motors werkzaam is, stelt dat de leegloop bij de renstal zorgwekkende vormen aanneemt en dat er nadrukkelijke geruchten circuleren over een vertrek van de bekende Head of Race Strategy.

De formatie uit Milton Keynes ziet de afgelopen tijd steeds meer belangrijke namen vertrekken. Waar kopstukken als Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Rob Marshall de deur al eerder achter zich dichttrokken, werd onlangs ook definitief duidelijk dat de vaste race-engineer van Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, in 2028 de overstap maakt naar regerend constructeurskampioen McLaren. Handkammer kijkt met lede ogen naar de huidige situatie. "De ondergang van Red Bull is behoorlijk triest", stelt de hoofdmonteur die zelf ooit een belangrijke rol speelde bij de Oostenrijkse formatie. "Als ik CEO was, zou ik hier heel goed naar kijken. Al deze belangrijke mensen zijn al weg of gaan vertrekken", aldus Handkammer in zijn eigen podcast The Two Mechanics.

Ferrari toont interesse in Schmitz

Het zou echter niet bij de reeds aangekondigde vertrekken blijven. Binnen de paddock klinken geluiden dat Schmitz, die sinds 2009 aan het team verbonden is en is gepromoveerd tot het hoofd van de strategie-afdeling, eveneens overweegt om haar heil elders te zoeken. Daarbij zou Ferrari interesse tonen om de veertigjarige Britse binnen te halen. "Het lijkt erop dat ook Hannah Schmitz zou kunnen vertrekken. En er zijn gesprekken dat er nog meer zouden kunnen volgen", waarschuwt Handkammer.

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Een mogelijk vertrek van Schmitz zou een flinke aderlating zijn voor het team. Zij wordt algemeen beschouwd als een van de beste strategen in de koningsklasse van de autosport en speelde een cruciale rol bij talloze overwinningen. Ook Verstappen is altijd zeer lovend geweest over haar capaciteiten. Na afloop van de Grand Prix van Hongarije in 2022 prees de Limburger haar koelbloedigheid nog nadrukkelijk. "Ze is ongelooflijk rustig. Ze is gewoon heel erg goed", vertelde hij destijds over haar optreden aan de pitmuur.

Denk jij dat ook Hannah Schmitz Red Bull gaat verlaten?

148 stemmen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'

'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'

  • Vandaag 16:47
  • 3
'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

  • 12 april 2026 11:04
  • 6
Perfecte moment voor Verstappen-transfer naar Mercedes is nu: "Russell heeft het echt zwaar"

Perfecte moment voor Verstappen-transfer naar Mercedes is nu: "Russell heeft het echt zwaar"

  • 18 minuten geleden
VIDEO | Waarom vertrek Lambiase naast Verstappen onvermijdelijk was | GPFans Special Video

VIDEO | Waarom vertrek Lambiase naast Verstappen onvermijdelijk was | GPFans Special

  • 56 minuten geleden
Doornbos waarschuwt Verstappen voor Ferrari-overstap: 'Kijk Hamilton, Vettel, Alonso'

Doornbos waarschuwt Verstappen voor Ferrari-overstap: 'Kijk Hamilton, Vettel, Alonso'

  • Vandaag 12:30
  • 5
Johnny Herbert ziet verval bij Red Bull Racing: 'Het succes begint af te brokkelen'

Johnny Herbert ziet verval bij Red Bull Racing: 'Het succes begint af te brokkelen'

  • Vandaag 15:05

Net binnen

