Volgens voormalig Red Bull Racing-hoofdmonteur Kenny Handkammer zou Hannah Schmitz de volgende sleutelfiguur kunnen zijn die het team verlaat. De Brit, die tegenwoordig voor Lucid Motors werkzaam is, stelt dat de leegloop bij de renstal zorgwekkende vormen aanneemt en dat er nadrukkelijke geruchten circuleren over een vertrek van de bekende Head of Race Strategy.

De formatie uit Milton Keynes ziet de afgelopen tijd steeds meer belangrijke namen vertrekken. Waar kopstukken als Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Rob Marshall de deur al eerder achter zich dichttrokken, werd onlangs ook definitief duidelijk dat de vaste race-engineer van Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, in 2028 de overstap maakt naar regerend constructeurskampioen McLaren. Handkammer kijkt met lede ogen naar de huidige situatie. "De ondergang van Red Bull is behoorlijk triest", stelt de hoofdmonteur die zelf ooit een belangrijke rol speelde bij de Oostenrijkse formatie. "Als ik CEO was, zou ik hier heel goed naar kijken. Al deze belangrijke mensen zijn al weg of gaan vertrekken", aldus Handkammer in zijn eigen podcast The Two Mechanics.

Ferrari toont interesse in Schmitz

Het zou echter niet bij de reeds aangekondigde vertrekken blijven. Binnen de paddock klinken geluiden dat Schmitz, die sinds 2009 aan het team verbonden is en is gepromoveerd tot het hoofd van de strategie-afdeling, eveneens overweegt om haar heil elders te zoeken. Daarbij zou Ferrari interesse tonen om de veertigjarige Britse binnen te halen. "Het lijkt erop dat ook Hannah Schmitz zou kunnen vertrekken. En er zijn gesprekken dat er nog meer zouden kunnen volgen", waarschuwt Handkammer.

Een mogelijk vertrek van Schmitz zou een flinke aderlating zijn voor het team. Zij wordt algemeen beschouwd als een van de beste strategen in de koningsklasse van de autosport en speelde een cruciale rol bij talloze overwinningen. Ook Verstappen is altijd zeer lovend geweest over haar capaciteiten. Na afloop van de Grand Prix van Hongarije in 2022 prees de Limburger haar koelbloedigheid nog nadrukkelijk. "Ze is ongelooflijk rustig. Ze is gewoon heel erg goed", vertelde hij destijds over haar optreden aan de pitmuur.