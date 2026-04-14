Voormalig Red Bull-hoofdmonteur deelt over leegloop: 'Strateeg Hannah Schmitz is de volgende'
Volgens voormalig Red Bull Racing-hoofdmonteur Kenny Handkammer zou Hannah Schmitz de volgende sleutelfiguur kunnen zijn die het team verlaat. De Brit, die tegenwoordig voor Lucid Motors werkzaam is, stelt dat de leegloop bij de renstal zorgwekkende vormen aanneemt en dat er nadrukkelijke geruchten circuleren over een vertrek van de bekende Head of Race Strategy.
De formatie uit Milton Keynes ziet de afgelopen tijd steeds meer belangrijke namen vertrekken. Waar kopstukken als Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Rob Marshall de deur al eerder achter zich dichttrokken, werd onlangs ook definitief duidelijk dat de vaste race-engineer van Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, in 2028 de overstap maakt naar regerend constructeurskampioen McLaren. Handkammer kijkt met lede ogen naar de huidige situatie. "De ondergang van Red Bull is behoorlijk triest", stelt de hoofdmonteur die zelf ooit een belangrijke rol speelde bij de Oostenrijkse formatie. "Als ik CEO was, zou ik hier heel goed naar kijken. Al deze belangrijke mensen zijn al weg of gaan vertrekken", aldus Handkammer in zijn eigen podcast The Two Mechanics.
Ferrari toont interesse in Schmitz
Het zou echter niet bij de reeds aangekondigde vertrekken blijven. Binnen de paddock klinken geluiden dat Schmitz, die sinds 2009 aan het team verbonden is en is gepromoveerd tot het hoofd van de strategie-afdeling, eveneens overweegt om haar heil elders te zoeken. Daarbij zou Ferrari interesse tonen om de veertigjarige Britse binnen te halen. "Het lijkt erop dat ook Hannah Schmitz zou kunnen vertrekken. En er zijn gesprekken dat er nog meer zouden kunnen volgen", waarschuwt Handkammer.
Een mogelijk vertrek van Schmitz zou een flinke aderlating zijn voor het team. Zij wordt algemeen beschouwd als een van de beste strategen in de koningsklasse van de autosport en speelde een cruciale rol bij talloze overwinningen. Ook Verstappen is altijd zeer lovend geweest over haar capaciteiten. Na afloop van de Grand Prix van Hongarije in 2022 prees de Limburger haar koelbloedigheid nog nadrukkelijk. "Ze is ongelooflijk rustig. Ze is gewoon heel erg goed", vertelde hij destijds over haar optreden aan de pitmuur.
Aanbevolen door de redactie
Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring
'Dit is de reden achter het vetrek van Lambiase bij Red Bull Racing'
Johnny Herbert ziet verval bij Red Bull Racing: 'Het succes begint af te brokkelen'
'McLaren biedt Verstappen naast F1 ook Le Mans-zitje, Nederlander weigert te laag salaris'
Perfecte moment voor Verstappen-transfer naar Mercedes is nu: "Russell heeft het echt zwaar"
- 18 minuten geleden
VIDEO | Waarom vertrek Lambiase naast Verstappen onvermijdelijk was | GPFans Special
- 56 minuten geleden
Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring
- 1 uur geleden
FIA en F1-teams overleggen over motorreglement en zien optie voor grote wijziging afvallen
- 2 uur geleden
Voormalig Red Bull-hoofdmonteur deelt over leegloop: 'Strateeg Hannah Schmitz is de volgende'
- 2 uur geleden
Waarom Stroll twaalf straffen kreeg: GT3-collega's pleiten direct voor regelaanpassing
- 3 uur geleden
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami
- Vandaag 08:02
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart
Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"
- 29 maart