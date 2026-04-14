De FIA zou een slimme kwalificatietruc van de Formule 1-teams Mercedes en Red Bull Racing hebben verboden. Beide renstallen hadden een manier gevonden om de verplichte vermogensreductie van de batterij aan het einde van een pushronde te omzeilen, wat hen een kortstondig voordeel van vijftig tot honderd kilowatt opleverde. Via een nieuwe technische richtlijn is dit achterdeurtje in de reglementen nu definitief gesloten.

Binnen de nieuwe motorreglementen van dit jaar levert de MGU-K, de elektromotor, maximaal 350 kilowatt aan vermogen. Om te voorkomen dat auto's aan het einde van een recht stuk plotseling stilvallen door een lege batterij, is een verplichte afbouw ingesteld waarbij het vermogen met vijftig kilowatt per seconde moet dalen. Mercedes en Red Bull wisten deze afbouw echter te omzeilen door de MGU-K via de software vlak voor de finishlijn volledig uit te schakelen. Dit systeem was eigenlijk in de regels opgenomen voor technische noodgevallen, maar stelde de teams in staat om tot het allerlaatste moment het maximale vermogen te blijven benutten in de strijd om de startposities.

Veiligheidsrisico's leidden tot problemen op de baan

Hoewel de truc een tijdwinst van enkele honderdsten van een seconde opleverde, bracht het aanzienlijke complicaties met zich mee. Als een coureur de MGU-K handmatig uitschakelt, wordt het systeem automatisch voor een volledige minuut geblokkeerd. Omdat snelheid in de uitloopronde na een kwalificatiepoging niet belangrijk is, leek dit in theorie geen nadeel te zijn. Tijdens de Grand Prix van Japan eind maart kwamen de onbedoelde gevolgen echter aan het licht. Kimi Antonelli en Max Verstappen vielen tijdens de vrije trainingen op Suzuka nagenoeg stil door een gebrek aan vermogen, terwijl Alexander Albon zijn Williams zelfs helemaal langs de baan moest parkeren. Eerder dit seizoen in Australië deden zich al vergelijkbare problemen voor.

Ferrari eiste opheldering bij de autosportbond

Concurrenten hadden de opvallende tactiek al in Melbourne opgemerkt. Ferrari besloot daarop het gesprek met de FIA aan te gaan. De Italiaanse renstal accepteerde dat de methode binnen de regels viel, maar uitte grote zorgen over de veiligheidsrisico's van langzaam rijdende auto's op het circuit terwijl anderen bezig waren met een snelle ronde. Mede door deze gesprekken en de problemen met Antonelli in de vrije trainingen besloot Mercedes het systeem in de kwalificatie in Japan al niet te gebruiken, ook omdat de korte afstand naar de finishlijn in Suzuka de risico's niet rechtvaardigde. In China werd de truc eveneens niet gebruikt vanwege de korte afstand na de laatste bocht.

De FIA heeft volgens het doorgaans goed geïnformeerde The Race nu ingegrepen en gehoor gegeven aan de zorgen uit de paddock. In de geüpdatete technische documenten die vandaag naar de teams zijn gestuurd, is duidelijk vastgelegd dat de noodfunctie van de MGU-K uitsluitend nog gebruikt mag worden voor daadwerkelijke technische problemen en niet als een structurele manier om de prestaties te verbeteren. De blokkade van een minuut blijft van kracht en de autosportbond heeft aangegeven dat zij de data aan het einde van kwalificatierondes eenvoudig kunnen controleren om te zien of een team daadwerkelijk met een noodgeval te maken had.