Gina Schumacher onthult wat haar heeft gered na verschrikkelijk skiongeluk Michael

Volgens Gina Schumacher heeft het zware ski-ongeluk van haar vader Michael Schumacher in 2013 een doorslaggevende rol gespeeld in haar uiteindelijke keuze voor een professionele carrière in de paardensport. De dochter van de zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen stelt dat de paarden haar door een uiterst moeilijke periode hebben geholpen na het drama in de Franse Alpen.

De inmiddels 57-jarige voormalig coureur van onder meer Ferrari en Mercedes liep destijds ernstig hersenletsel op tijdens een skivakantie met zijn familie, kort na zijn definitieve afscheid van de autosport. Sindsdien leeft de racelegende grotendeels buiten de publiciteit en het is ook niet officieel bekend hoe het met zijn gezondheid gesteld is. Waar zijn zoon Mick de racewereld in trok en in het seizoen 2026 in de IndyCar Series uitkomt voor het team van Rahal Letterman Lanigan Racing, koos Gina voor de competitieve Reining-discipline binnen de paardensport, dressuur op een Western manier. Daarin is zij uiterst succesvol: ze verovert het ene na het andere wereldkampioenschap en in 2024 bereikte ze de prestigieuze status van 'NRHA 2 Million Dollar Rider'.

Toevlucht in de paardensport

In de documentaire Horsepower – The World of Gina Schumacher, die later deze week via de Duitse omroep ZDF te streamen is, vertelt Gina openhartig over de impact van het familiedrama op haar persoonlijke ontwikkeling. "Na het ongeluk van papa heb ik me er echt in gestort, omdat ik iets te doen moest hebben", zegt ze over haar focus op de paardensport, geciteerd door Motorsport Week. Ze benadrukt dat de dieren haar de nodige houvast gaven in een tijd van grote onzekerheid. "De paarden zijn altijd belangrijk geweest. Maar sindsdien zijn ze echt... Ik bedoel, ik zou niet zonder paarden kunnen. Ze hebben me geholpen om overal doorheen te komen", aldus Gina.

De passie voor de sport is diepgeworteld in de familie, mede dankzij een opmerkelijk incident met haar vader in het verleden. Gina legt uit hoe haar moeder Corinna, die tegenwoordig de leiding heeft over de CS Ranch-faciliteiten in zowel Zwitserland als Texas, na een pauze weer wilde gaan paardrijden. "Ze wilde een veilig paard. Toen was ze met papa in Dubai en reden ze op Arabieren", blikt ze terug op de oorsprong van hun gezamenlijke hobby. Dat verliep echter niet geheel vlekkeloos. "Papa viel van een van die paarden af. Er stond een Quarter Horse naast en die was er om de anderen te kalmeren. Toen zei mama dat ze zo'n paard wilde", vertelt Gina over de overstap naar de reining-paarden.

Inmiddels runt de familie Schumacher de hippische faciliteiten op het allerhoogste wereldniveau, met moderne ranches die specifiek zijn ingericht voor de reining-sport. Gina is zich terdege bewust van haar bevoorrechte positie en de kansen die zij heeft gekregen. "Ik ben dankbaar dat ik dit kan doen, want het is niet vanzelfsprekend. Mijn ouders hebben het mogelijk gemaakt. Daarom is het voor mij altijd belangrijk geweest om hard te werken op dit gebied, zodat ik het zo goed mogelijk kan doen", legt ze uit over haar arbeidsethos.

© IMAGO | Michael Schumacher (l) met zijn toenmalige Ferrari-teambaas Jean Todt (r)

Voorspelling van Michael

Ook moeder Corinna Schumacher komt aan het woord in de documentaire om de prestaties van haar dochter te bespreken. Zij blikt terug op een moment waarop Michael Schumacher de potentie van zijn dochter al vroeg inzag en een specifieke karaktereigenschap benoemde die cruciaal is voor topsporters op het hoogste niveau. "Michael zei ooit tegen me toen Gina tien was: 'Gina zal er veel beter in worden dan jij'", onthult Corinna.

De Formule 1-legende had daar destijds een duidelijke en nuchtere reden voor. "Hij legde uit: 'Omdat ze egoïstischer is. Als je een atleet bent, moet je op een bepaalde manier egoïstisch zijn. En dat is geweldig. Anders bereik je niets'", herinnert Corinna zich de woorden van haar echtgenoot. Terugkijkend op de behaalde wereldtitels en de indrukwekkende prijzenkast van haar dochter, kan Corinna die vroege analyse van Michael inmiddels volledig beamen. "Vandaag de dag denk ik: 'Hij had zo gelijk'", besluit ze.

