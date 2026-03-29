Lando Norris, McLaren, Bahrain, 2026

Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"

Lando Norris, McLaren, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Lando Norris reed op zondag een vrij anonieme en afwezige race en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep op het circuit van Suzuka. Na afloop van dat resultaat kan de wereldkampioen zijn onvrede over de huidige manier van racen niet verbergen in een uiterst sarcastisch interview met Viaplay.

De Grand Prix van Japan werd eindelijk een prima middag voor het team van McLaren, waar Oscar Piastri als tweede over de streep kwam en Norris als vijfde de race wist te finishen. Een welkome opsteker voor de constructeurskampioen, die dit jaar belabberd zijn begonnen. Hoewel Norris dus een positief resultaat boekte, is hij nog altijd totaal niet te spreken over de manier van racen dit jaar. Hij werd onder meer weer over de batterijen gehoord, waar in het interview over gepraat wordt: "Echt waar? Dat is raar? Ik zou het daar nooit over hebben dit jaar", zo zegt een uiterst sarcastische Norris. Hij blijft goed in zijn rol: "Nee hoor. Dit is het beste racen dat ik ooit heb gezien."

Positieve dag

Vervolgens schakelt hij over naar een wat positiever antwoord: "Het is een positieve dag voor ons als team, als McLaren zijnde. Oscar werd tweede, dus de felicitaties naar hem. Ik wist Lewis nog te pakken, dus we pakken goede punten. We hebben meer punten gepakt dan Ferrari, dus dat is best verrassend voor ons. Het was een goede dag. Een hoop goede dingen, zoals de start en de eerste rondes. Er zijn wat positieve dingen en het was een goede race voor ons. We hadden niet verwacht zo snel te zijn. Er komen dingen aan die ons sneller moeten maken."

Mening coureurs maakt niks uit

De komende maand ligt het Formule 1-circus stil wegens de afgelastingen in Djedda en Bahrein, waardoor er dus de nodige tijd is om even wat kritischer te kijken naar de reglementen die toch voor veel kritiek zorgen. Norris krijgt de vraag wat hij graag anders zou willen zien: "Het heeft geen zin om dat te beantwoorden. Het maakt helemaal niks uit wat wij zeggen. De fans vinden het leuk, dat is het enige dat uitmaakt", zo klinkt het wederom met een flinke vleug sarcasme. Op de vraag of het echt niks uitmaakt wat de coureurs zeggen, is hij helder: "Duidelijk niet."

