Domenicali vindt dat Verstappen moet oppassen met kritiek: "Zijn woorden hebben gewicht"
Stefano Domenicali vindt de verbeterpunten van Max Verstappen erg waardevol, maar legt ook uit dat de Nederlander een belangrijke stem heeft richting de buitenwereld. De Red Bull-coureur is de afgelopen maanden kritisch geweest op het nieuwe reglement en Domenicali vindt dat Verstappen moet beseffen dat zijn uitspraken extra gewicht hebben.
Verstappen was de afgelopen maanden uitgesproken over het ‘nieuwe racen’. Zo heeft het volgens hem eerder iets weg van Formule E op steroïden en stelde hij tijdens de openingsrace in Melbourne dat hij veel Mario Kart-achtige taferelen zag. De Nederlander neemt geen blad voor de mond, waarvoor hij vaak wordt geprezen. Ook Domenicali waardeert dat, maar is van mening dat Verstappen zich bewust moet zijn van het effect van zijn uitspraken.
Verstappen stelt zich proactief op
In gesprek met Motorsport.com legt Domenicali uit dat Verstappen wordt betrokken bij gesprekken over eventuele verbeteringen: "Ik denk dat we sinds het begin al heel, heel vaak met Max hebben gesproken. We begrijpen elkaar: ik begrijp zijn opmerkingen en hij begrijpt het grotere geheel. Zelfs vandaag zat hij nog in een meeting waarin hij graag suggesties wilde aandragen. Ik wil dus niet in de val trappen om een soort tegenstelling te creëren, want zo ben ik niet. Dat is niet hoe wij dit willen zien."
Domenicali waarschuwt Verstappen over kritische opmerkingen
De Nederlander is uitgesproken en Domenicali is van mening dat Verstappen voorzichtig met dat podium moet omgaan: "Hij is de beste coureur, hij is wereldkampioen, meervoudig wereldkampioen, en zijn stem moet uiteraard gehoord worden. Maar hij weet ook dat zijn woorden gewicht hebben. En hij moet dat gewicht respecteren, want soms kunnen mensen het verkeerd opvatten. Dat is iets wat we niet moeten laten gebeuren."
