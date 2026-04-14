'Dit is de reden achter het vetrek van Lambiase bij Red Bull Racing'
Breaking news in de Formule 1 afgelopen week: Gianpiero Lambiase vertrekt eind 2027 vanuit Red Bull Racing naar McLaren. In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam bespreken presentator Sebastiaan Kissing en Formule 1-journalist Jan Bolscher de onderliggende reden achter dit besluit.
Gianpiero Lambiase is sinds jaar en dag de race-engineer van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De twee hebben een zeer hechte band samen en worden in de paddock vaak vergeleken met een getrouwd stel. Vier jaar geleden sprak de Nederlander zelfs eens uit dat zodra Lambiase ermee zou stoppen, hijzelf ook stopt. Het was dan ook een grote verrassing toen afgelopen week het nieuws naar buiten kwam dat Lambiase aan het eind van 2027 bij Red Bull Racing vertrekt, om als Head of Racing aan de slag te gaan bij het team van McLaren.
In de podcats GPFans Raceteam vraagt Kissing aan Bolscher of dit een upgrade voor de Italiaanse Brit is: "Het team van McLaren is misschien niet per se direct een upgrade, maar ik denk dat GP de mogelijkheid heeft om daar door te groeien naar de rol van teambaas", vertelt Bolscher. "Dat is nergens gezegd of bevestigd, maar ik durf wel te beweren dat dat de insteek erachter is. [McLaren-teambaas] Andrea Stella wordt namelijk weer in verband gebracht met Ferrari."
Stella heeft in het verleden lange tijd als engineer voor Ferrari gewerkt. "En Fred Vasseur [Ferrari-teambaas] zit natuurlijk al een tijdje op de schopstoel. Ik zie het wel gebeuren dat Stella terugaat naar Ferrari als teambaas en dat Lambiase de nieuwe teambaas van McLaren wordt. Die kans krijgt hij bij Red Bull Racing niet, want daar zit Mekies net als nieuwe teambaas. Dus als dit zo is, en ik denk dat dit zo is, dan snap ik de beslissing van Lambiase wel. Dat is een hele mooie kans."
