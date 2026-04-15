Volgens Bernd Mayländer is de deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring een enorme opsteker voor de autosport. De vaste bestuurder van de Formule 1-safetycar stelt dat de aanwezigheid van de wereldkampioen fantastisch is voor het evenement, maar waarschuwt tegelijkertijd voor de loodzware opgave op de Nordschleife.

In mei maakt Verstappen zijn officiële debuut in de iconische uithoudingsrace in de Eifel. De coureur komt uit in een Mercedes-AMG GT3 Evo met startnummer 3, ingezet door zijn eigen renstal in samenwerking met Winward Racing. Hij deelt de wagen, die is voorzien van een opvallende Red Bull-livery, met ervaren GT-specialisten Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella.

Mayländer volgt Verstappen met grote interesse

Mayländer, die sinds 2000 de safetycar in de koningsklasse bestuurt en in maart zijn vijfhonderdste Grand Prix afwerkte, kijkt met veel interesse naar de verrichtingen van de Nederlander. "Hij doet het fantastisch daar en iedereen vindt het geweldig. Het is puur racen, maar wel een enorm moeilijke baan en ook lastig om in te halen. Je moet veel passie hebben om daar iemand in te halen, zeker in een GT3-wagen", legt de 54-jarige Duitser in de Beyond The Grid-podcast uit. "Je moet niet alleen snel zijn, maar ook erg slim rijden om te wachten op het juiste moment, dat is wat Max aan het proberen is (...) Ik ben er dit jaar ook bij tijdens de 24 uursrace, niet alleen voor hem, maar er zullen zeker veel meer mensen zijn door hem", aldus Mayländer.

De daadwerkelijke race op de Nordschleife gaat op zaterdag 16 mei om 16:00 uur van start. De ADAC 24h Nürburgring Qualifiers vinden aankomend weekend plaats, en daar doet Verstappen dan ook aan mee.

