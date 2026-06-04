Dr. Helmut Marko is toch wel onder de indruk van de W17 van Mercedes. De Oostenrijker kijkt daarnaast naar de titelstrijd tussen Kimi Antonelli en George Russell en stelt daarbij dat het enige waar de rivalen op kunnen hopen is dat het duo elkaar “gaat slopen”.

In Canada werd duidelijk dat Russell en Antonelli beiden hun kans grijpen op de wereldtitel. De Italiaan had weliswaar de snelheid te pakken, maar Russell liet zich ook niet het kaas van het brood eten. Tijdens de sprintrace was er nog een kleine touché en uiteindelijk werd de strijd aan de kop van het veld ons ontnomen door de DNF van Russell.

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Marko geniet van vliegensvlugge Antonelli

Marko legt bij OE24 uit dat hij onder de indruk is van Mercedes: “Mercedes is zonder twijfel het sterkste team. Ze hebben de beste motor en zetten ook de toon met de batterij.” Daarbij deelt hij een pluim uit aan Antonelli, die momenteel zijn teamgenoot de baas lijkt te zijn: “Ik vind het overigens verfrissend om te zien hoe die jonge Antonelli over het circuit vliegt.” Russell is in zijn ogen overigens nog lang niet verslagen: “Russell is natuurlijk de meer ervaren coureur. Hij zal dan ook nog wel terugslaan.”

Hoewel Ferrari sterk uit de startblokken komt en McLaren hier en daar de snelheid van de W17 kan evenaren, moeten de rivalen vooral hopen op een verhitte titelstrijd om nog een kans te hebben. “De enige hoop die we hebben is dat ze elkaar daarbij slop

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