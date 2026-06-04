Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese gaat Kimi Antonelli dit seizoen soms over de schreef met zijn agressieve rijstijl. De 72-jarige Italiaan is van mening dat Mercedes-teambaas Toto Wolff waarschijnlijk allerminst te spreken was over de acties van zijn pupil tijdens de recente sprintrace in Canada. Daarbij trekt de meervoudig Grand Prix-winnaar een opvallende vergelijking met de harde leerschool uit zijn eigen tijdperk in de koningsklasse.

Antonelli beleeft momenteel een uiterst succesvol tweede seizoen bij Mercedes, waar de negentienjarige coureur na vijf races ruimschoots de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft. De WK-leider won onlangs de hoofdrace in Montreal, maar raakte een dag eerder in de sprintrace verwikkeld in een hevig gevecht met teamgenoot George Russell. Hoewel Wolff in recente publieke verklaringen de enorme progressie en de natuurlijke snelheid van de jonge Italiaan prijst, benadrukt de teambaas ook dat het leerproces in 2026 gepaard gaat met het vinden van de juiste balans tussen agressie en race-intelligentie. Volgens Patrese nam het talent in Canada echter onnodige risico's op de baan. "Ik heb eigenlijk geen verschil gemerkt bij Kimi", klinkt het bij Vision4Sport. Hij is nog steeds een heel aardige jongen, heel beleefd, heel zachtaardig en heel welgemanierd als hij niet in de auto zit", stelt de analist over zijn landgenoot. "In de auto heeft hij de juiste portie arrogantie die je moet hebben. Vorig jaar was hij nog een beetje verlegen omdat hij dingen moest begrijpen. Dit jaar zit hij in de modus waarin je moet zitten, maar soms misschien een beetje te veel", oordeelt Patrese.

Artikel gaat verder onder video

Politiek correct

De voormalig coureur van onder meer Williams en Benetton denkt dat de CEO van Mercedes na afloop van de zaterdag in Canada heeft moeten ingrijpen om de interne verhoudingen te managen. "Als ik Toto Wolff was, zou ik niet erg blij zijn met wat er in de sprintrace in Canada is gebeurd, want er had een crash kunnen gebeuren door zijn agressie", legt de zesvoudig racewinnaar uit. "Dit is iets wat anders is dan in het verleden. Natuurlijk heeft Toto waarschijnlijk daarna een vergadering gehad en gezegd: alsjeblieft, niet meer doen! Maar hij zei het op een heel zachtaardige manier", aldus Patrese.

Dat zachtaardige management staat in schril contrast met de gang van zaken begin jaren negentig, zo herinnert de oud-coureur zich. Tijdens de Grand Prix van Mexico in 1991 haalde Patrese na een slechte start zijn teamgenoot Nigel Mansell in om de overwinning veilig te stellen voor Williams. "In mijn tijd was het zo anders, vooral met mensen als Patrick Head. Ik nam veel risico toen ik Nigel Mansell inhaalde aan het einde van het rechte stuk in Mexico en de Grand Prix ging winnen", vertelt de Italiaan.

De toenmalige reactie van technisch directeur Head liet weinig aan de verbeelding over en toont de harde discipline die destijds binnen topteams heerste. "De inhaalactie was een beetje krap en achteraf kwam Head naar ons toe. Hij wilde onze hoofden met een hamer tegen elkaar slaan, zo overstuur was hij", blikt de 257-voudig Grand Prix-deelnemer terug op het historische incident. Patrese concludeert dan ook dat de huidige Formule 1-paddock een stuk milder is geworden in de onderlinge omgang en kritiek. "Tegenwoordig is iedereen heel, ik noem het politiek correct!" besluit de Italiaanse veteraan.

Gerelateerd