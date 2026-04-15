Christijan Albers is van mening dat technisch directeur Pierre Waché wel heel snel de zwarte piet krijgt toegespeeld door de Red Bull Racing-fans. Albers legt in de Formule 1-podcast van De Telegraaf uit dat de Fransman ook verantwoordelijk is geweest voor de comeback van 2025.

Red Bull heeft anno 2026 nog geen goede vorm gevonden met de RB22, terwijl vooraf werd gedacht dat juist de powerunit het grote zorgenkind zou worden. De wagen zou te zwaar zijn en de balans is moeilijk te vinden. Daardoor kunnen Max Verstappen en Isack Hadjar niet voluit pushen en moet het duo vooral om de problemen heen rijden.

Albers wijst naar comeback onder leiding van Waché

Albers moet toegeven dat ook hij even twijfelde aan Waché toen Red Bull de voorsprong zag verdampen in 2024: "Op een gegeven moment krijg je toch twijfels en denk je: is Waché wel de juiste man? Maar als je terugblikt op vorig jaar, dan moet je ook eerlijk zijn." In 2025 wist Red Bull na het vertrek van Christian Horner de titelkansen van Verstappen in leven te houden door oudere updates opnieuw onder de loep te nemen en te reviseren: "Er heeft een gigantische comeback plaatsgevonden onder de vleugels van Waché. Dat laat ook wel zien van welk kaliber hij is."

Updates in Miami

Dat het momenteel niet zo lekker loopt, erkent Albers ook, maar hij wijst tevens op de verwachte updates die in Miami zullen arriveren: "Laten we ook vooropstellen dat bijna alle teams in Miami met een gigantische update zullen komen. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Wat gaat er gebeuren straks in Miami? Dan kan het misschien alweer een heel ander verhaal zijn."

