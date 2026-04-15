Het is goed mogelijk dat Viaplay binnenkort met een prijsverhoging komt, waardoor een abonnement op de streamingdienst richting de 25 euro per maand gaat. Het is TotaalTV opgevallen dat Viaplay via Apple iTunes al voor 24,99 euro per maand af te sluiten is, terwijl de ‘reguliere’ prijs momenteel nog 21,99 euro bedraagt. Normaliter wordt de reguliere prijs binnen afzienbare tijd ook verhoogd.

De Scandinavische streamingdienst is sinds 2022 de uitzendgerechtigde van de Formule 1 in Nederland. In de beginperiode waren er vooral klachten over het beeld en geluid. Daarnaast waren er fans die simpelweg nog altijd Olav Mol en Jack Plooij wilden horen, terwijl Viaplay voor een nieuw commentatorduo heeft gekozen. Viaplay heeft de afgelopen jaren diverse financiële klappen gekregen en de abonnementsprijzen zijn in die periode alleen maar gestegen.

Artikel gaat verder onder video

Verhoging in de maak?

Dat zou binnen afzienbare tijd opnieuw kunnen gebeuren, zo meldt het medium, dat de prijsontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft gevolgd. In het verleden kwam het vaker voor dat abonnementen via externe partijen, zoals Ziggo, KPN of Odido, andere prijzen hadden dan op de eigen site van de streamingdienst. Opvallend is dat de prijs via Apple iTunes vaak hoger lag dan bij de streamingdienst zelf, maar dat deze verhoging niet lang daarna ook werd doorgevoerd. Het zou dus goed kunnen dat de huidige prijs van 21,99 euro op termijn ook richting de 24,99 euro per maand gaat, wat nu al het bedrag is voor fans die een abonnement via Apple iTunes hebben afgesloten.

Gerelateerd