Stand F2 en F3: Câmara kampioen in F3, Fornaroli voor laatste weekend al kampioen in F2
De Formule 2 en Formule 3 racen vaak tijdens raceweekenden in de Formule 1 twee races en bestaat uit coureurs die hopen dit seizoen veel indruk te maken als talent richting de koningsklasse. De stand van zaken in allebei de raceklassen.
Vorig jaar waren het Gabriel Bortoleto en Leonardo Fornaroli die kampioen werden in F2 en F3 respectievelijk. Vanuit F2 zijn veel coureurs, zoals Isack Hadjar, Oliver Bearman en Kimi Antonelli naast Bortoleto naar F1 gegaan, terwijl er vanuit F3 veel coureurs zijn gepromoveerd naar F2. Richard Verschoor is dit seizoen wederom actief in F2, terwijl Laurens van Hoepen weer zal rijden in F3.
Stand F2
In de Formule 2 staat voorafgaand aan de laatste twee races in Bakoe Leonardo Fornaroli op P1 met 174 punten. De Italiaan is al kampioen en kan niet meer door zijn voornaamste belagers, Jak Crawford en Verschoor (allebei 170 punten) ingehaald worden. De top vijf wordt afgemaakt door Luke Browning en Alex Dunne, maar ook Arvid Lindblad maakt nog kans op die top vijf.
Bij de teams is het nog wel spannend en staat Invicta Racing met 296 punten bovenaan, voor Hitech en Campos Racing. Dit zijn de enige teams met meer dan tweehonderd punten en ook de enige kanshebbers nog op de titel bij de constructeurs. MP Motorsport en DAMS maken de top vijf af, terwijl we Van Amersfoort Racing op P10 zien met 36 punten.
Stand F3
In de Formule 3 is het seizoen sinds afgelopen weekend voorbij en is Rafael Câmara kampioen geworden met 166 punten. Nikola Tsolov is tweede geworden met 124 punten, voor Mari Boya, Tim Tramnitz en Martinius Stenshorne. Nederlander Laurens van Hoepen is op P12 geëindigd met zestig punten.
Bij de teams is Campos Racing met 314 punten kampioen geworden door nipt Trident (303 punten) te verslaan. MP Motorsport vinden we keurig terug op P3, voor ART en het andere Nederlandse team: Van Amersfoort Racing. Het team scoorde 138 punten en deed het dus veel beter dan in F2.
