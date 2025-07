Terwijl de Grand Prix van België bezig was, waren de stewards van de FIA Formule 2 nog volop aan het uitzoeken wie waar geklasseerd moest worden in de hoofdrace van het kampioenschap onder de Formule 1. Een McLaren-coureur kreeg een flinke tijdstraf en verloor de overwinning, terwijl een Red Bull-coureur gediskwalificeerd werd en daardoor de zege niet in zijn schoot geworpen kreeg - een groot voordeel voor Richard Verschoor.

Alex Dunne maakt als McLaren-juniorcoureur bij Rodin Motorsport indruk dit seizoen. Hij won de hoofdrace op het Circuit de Spa-Francorchamps vanaf de pole position in de regen. Arvid Lindblad, de Red Bull-junior die door Helmut Marko wordt gezien als de volgende Max Verstappen, reed van de vijfde naar de tweede plaats. Ze konden een paar uur genieten van hun podiumresultaten, maar terwijl de Grand Prix bezig was, kregen ze allebei een straf opgelegd. Dunne had niet de juiste 'set-up procedure' ingesteld voor de formatieronde en dus deelden de stewards een tijdstraf van 10 seconden uit, waardoor hij van P1 naar P10 zakte.

Diskwalificatie voor Lindblad

Omdat Lindblad als tweede over de streep was gekomen, zou hij de overwinning overnemen, maar zijn Campos Racing-bolide kwam niet door de technische keuring. De bandenspanning moest tenminste 16psi aan de voorkant zijn en 14psi aan de achterkant. Bij Lindblad was dit 15,74psi en 15,61psi aan de voorkant, en 13.59psi en 13,70psi aan de achterkant. De Red Bull-junior werd gediskwalificeerd. Roman Staněk kreeg zo zijn eerste hoofdrace-overwinning in handen voor Ritomo Miyata, die zijn eerste podium had verdiend, en Luke Browning.

Zonder de straf had Dunne een voorsprong van 15 punten gehad op Verschoor, maar nu staat hij juist 8 punten achter de Nederlander. Het is nu Leonardo Fornaroli die aan de leiding gaat van het Formule 2-kampioenschap, slechts 3 punten voor Verschoor. De laatstgenoemde maakte een baalweekend mee met een uitvalbeurt in de sprintrace na contact in La Source en slechts P18 in de hoofdrace.

Verschoor gaat met een achterstand van 3 in plaats van 15 punten naar Hongarije

