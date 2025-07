Arvid Lindblad maakt plotseling veel minder kans op het kampioenschap in de FIA Formule 2. Zijn auto van Campos Racing kwam namelijk niet door de technische keuring tijdens de Grand Prix van België. De Red Bull-juniorrijder heeft een verklaring uitgebracht.

Alex Dunne, een junior van McLaren, won de hoofdrace van de klasse onder de Formule 1 op het Circuit de Spa-Francorchamps vanaf de pole position. Lindblad was eveneens indrukwekkend door in natte omstandigheden van de vijfde naar de tweede plaats te rijden. De jonge Brit, die door Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko als een absolute ster wordt gezien en een mogelijke opvolger van Max Verstappen, kreeg de overwinning in handen vanwege een tijdstraf voor Dunne, die een overtreding had begaan bij de set-up procedure voor de formatieronde.

Statement van Lindblad

Lindblad leek met de 25 punten die bij de zege kwamen, dicht in de buurt van de andere kampioenschapskandidaten te komen. Maar mannen als Leonardo Fornaroli, Richard Verschoor, Jak Crawford en Dunne hoeven zich echter voorlopig toch niet zo zorgen te maken over Lindblad. Hij werd namelijk gediskwalificeerd. De bandenspanning moest tenminste 16psi aan de voorkant zijn en 14psi aan de achterkant. Bij Lindblad was dit 15,74psi en 15,61psi aan de voorkant, en 13,59psi en 13,70psi aan de achterkant. Roman Staněk kreeg zo zijn eerste hoofdrace-overwinning in handen.

"We zijn gediskwalificeerd, vanwege een fout met de bandenspanning bij één van onze sets", liet Lindblad later in een statement weten. "We gaan het als team onderzoeken en zullen sterker terugkomen. Helaas was Spa niet waar we voor gewerkt hadden, ook al heb ik alles gegeven. Ik heb gemaximaliseerd waar ik controle over had, maar door andere factoren is van ons afgenomen wat we verdiend hadden."

Lindblad aan de leiding tijdens de regenachtige Formule 2-hoofdrace

