Norris kritisch na mislopen pole in Barcelona: "Dat is gestoord"

Lando Norris denkt dat McLaren tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix in Barcelona een broodnodige stap in de juiste richting gezet. Hij kwalificeerde zich als vierde en stelt dat de papajabolide op het vloeiende Spaanse circuit aanzienlijk beter tot zijn recht komt dan tijdens de dramatisch verlopen race in Monaco.

Ondanks zijn status als titelverdediger kent de Brit een lastig seizoen. Zaterdag wist de hij echter de vierde startplek te veroveren, vlak achter kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli in de Mercedes. Norris toont zich realistisch over de huidige verhoudingen op de grid. "Ik weet dat het gat naar de derde plek klein was, maar hij zit in een auto die drie tienden sneller kan en ik in een auto die misschien een halve tiende, of hooguit één tiende sneller kan", zo hij op de Mercedes van Antonelli. "Ik ben tevreden en we mogen als team blij zijn", klinkt het tegenover onder andere GPFans.

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Wisselvallige prestaties van de MCL40

De wisselvalligheid van de huidige auto blijft een voornaam pijnpunt voor de Britse renstal. De wagen is momenteel sterk afhankelijk van de lay-out van het circuit. "We hebben geen auto die overal goed is. We hebben een auto die behoorlijk goed is in Miami, redelijk in Canada, niet slecht hier, maar verbazingwekkend slecht in Monaco", legt Norris uit. Dat de baan in Catalonië vooral uit middelsnelle en snelle bochten bestaat, helpt McLaren. "Het is gewoon zo dat de auto niet van langzame bochten houdt. En dat doet hij nog steeds niet. Dus we hebben op dat vlak niets verbeterd. De breedte van de baan en hoe lang en vloeiend deze bochten hier zijn, past gewoon beter bij ons", verklaart de regerend wereldkampioen. Ondanks de introductie van een nieuwe voorvleugel blijft de auto volgens de coureur "nog steeds lastig te besturen op veel plekken en erg onvoorspelbaar". Bij Sky Sports F1 werd hem verteld dat men het erover had dat Norris kon strijden om de pole position. "Dat is gestoord", reageerde hij lachend.

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Bandenslijtage en concurrentie

Voor de race van vanmiddag kijkt de nummer vier van de grid vooral naar de bandenslijtage en de concurrentie voor hem. Vanaf pole position vertrekt George Russell, met Lewis Hamilton in de Ferrari naast hem op de eerste rij. Norris erkent dat het een lastige opgave wordt om de strijd met hen aan te gaan. "Ik denk niet dat we net zo goed zijn op de banden als Mercedes. Ik denk dat zij absoluut de beste zijn qua bandenslijtage", vervolgt de Brit tegenover onder andere GPFans. Ook het team uit Maranello vormt een geducht obstakel. "De Ferrari is ongelooflijk in de bochten, ze zijn nog steeds de leiders als het gaat om de bochtensnelheid. Ze verliezen waarschijnlijk twee, drie tienden door de drag [luchtweerstand] en een beetje vermogen", analyseert hij

Om vanaf de tweede startrij toch naar voren te kunnen kijken, zal Norris de nodige risico's moeten nemen. "Om een auto te verslaan die in de kwalificatie drie tienden sneller is, is een flinke opgave in een race waarin je eigenlijk langzamer wilt rijden dan je kunt", zo wijst hij naar het energiemanagement met de elektromotor en het bandenmanagement. "Als ik een extra tiende moet pushen, dan oververhitten de banden en ik moet meer pushen dan zij om te proberen ze in te halen. Het is een race waarin je niet te veel wilt pushen, maar het is een race waarin we wel moeten als we meer willen dan de vierde plek", besluit de Brit.

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