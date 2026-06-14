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Lando Norris, McLaren, Canada, 2026

Norris door uitvalbeurt Antonelli naar podium in Barcelona: 'Zal snel weer op P1 staan'

Lando Norris, McLaren, Canada, 2026 — Foto: © IMAGO
1 reactie

Norris door uitvalbeurt Antonelli naar podium in Barcelona: 'Zal snel weer op P1 staan'

Lewis Hamilton heeft zijn eerste zege dit seizoen te pakken in de kleuren van Ferrari door de Grand Prix van Barcelona-Catalonië te winnen voor George Russell, maar Lando Norris pakte een podiumplek mee door de uitvalbeurt van Andrea Kimi Antonelli. De Brit was duidelijk na afloop.

Na de race werd hij namelijk meteen geïnterviewd naast Hamilton en Russell. "Ten eerste gefeliciteerd Hamilton, het is mooi om je weer op het hoogste treetje te zien en ik ben heel blij voor je." Daarna bespreekt hij zijn eigen race. "Het was een lastige race. Ik probeerde ze (Mercedes en Ferrari) bij te houden, maar ze waren te snel. Ik probeerde ons nog een kans te geven voor het geval er wat gebeurde, en ik had geluk dat Antonelli uitviel. Ik ben blij voor het team en blij om weer op het podium te staan."

Norris hoopt snel weer op P1 te staan

Norris stelt overigens wel dat Ferrari en Mercedes nog een voordeel hebben, maar hij hoopt binnenkort weer echt op de eerste plaats te kunnen gaan eindigen. "We hebben een beetje van alles nog nodig. Ik denk dat we het als team goed doen en stappen zetten, maar Mercedes en Ferrari doen het momenteel gewoon nog beter. We moeten veel eisen van onszelf en alles geven. Ik ben blij met ze, maar er moeten nog stappen gezet worden en we moeten blijven werken. Ik zal daar snel weer staan."

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