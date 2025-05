'Sofía Vergara (52) voelt zich "in de steek gelaten" door ex Hamilton na bezoek aan Monaco'

Sofía Vergara (52) was afgelopen weekend in Monaco en woonde daar onder meer de F1 Grand Prix van Monaco bij. De actrice, onder meer bekend van haar rol in Modern Family, bracht ook een bezoekje aan de pitbox van Lewis Hamilton (40). De Ferrari-coureur ging begin dit jaar op date met de Colombiaanse, maar hij voelde niet de behoefte verder te investeren in de relatie.

Hamilton en Vergara werden begin van dit jaar gespot toen ze op date waren in een restaurant in New York. TMZ meldde destijds dat de twee waren gaan lunchen en dat 'de vonken ervan afspatten'. De date tussen de F1-coureur en actrice werd omschreven als 'super flirterig' en in de weken erna zou er nog veelvuldig contact zijn geweest. Maar naarmate de tijd verstreek moest het contact steeds meer van één kant komen, namelijk vanuit Vergara. De 52-jarige Colomiaanse, die tevens haar brood verdient als fotomodel, zag in Hamilton het ideale vriendje en "een geweldige vangst", zo schrijft The Mirror. De Ferrari-coureur leek deze gevoelens niet te delen en dus verwaterde de relatie.

Vergara voelt zich "in de steek gelaten" door Hamilton

Vergara zag wel brood in een toekomst met Hamilton en hield de mogelijkheid open om meer te ontdekken van de zevenvoudig wereldkampioen. Dit bleek echter eenzijdig. Hoewel het tweetal nog steeds af en toe berichten uitwisselt, komt het contact voornamelijk van de kant van de Colombiaanse schone. "Zij is degene die steeds contact zoekt, in de hoop op meer - maar hij reageert er niet echt op dezelfde manier op", zo onthulde een bron aan bovengenoemd medium. Doordat Hamilton niet dezelfde affectie toont, voelt Vergara zich "in de steek gelaten." Toch dook de actrice afgelopen zondag wel op bij de Grand Prix van Monaco, waar ze één van de drijvende krachten was achter de glitter en glamour in Monte Carlo.

Vergara brengt bezoek aan pitbox Hamilton in Monaco

Het duurde niet lang voordat de fotografen Vergara in het vizier hadden. Ze werd dan ook veelvuldig op de foto gezet in de paddock. Hoewel de actrice op moment dus een ingewikkelde relatie onderhoudt met Hamilton, bracht ze wel een bezoekje aan zijn pitbox in Monaco. Ze ging op de foto bij de auto van Hamilton, maar de zevenvoudig wereldkampioen was zelf in geen velden of wegen te bekennen. Vergara deelde het kiekje wel op haar Instagram-account, waar ze een dikke 35 miljoen volgers heeft.

Vergara was al langer in en rondom Monaco

Vergara was overigens niet alleen voor de Formule 1 afgereisd naar Monaco, want eerder dat weekend werd ze ook al gezien bij een feest op een superjacht in de kleine dwergstaat. Op dat feest werd de actrice omringd door andere beroemdheden, zoals zanger Robin Thicke, acteur Evan Ross en NFL-legendes Tyrod Taylor en Keith J. Bulluck. Enkele dagen eerder op woensdag, werd ze in het zuiden van Frankrijk gespot met 'een mysterieuze man', zo schrijft Daily Mail. Ze was erg close met de man, al is het niet helemaal bekend of hij inmiddels de plaats van Hamilton heeft overgenomen in het hart van Vergara.

Sofía Vergara werd woensdag gespot met een 'mysterieuze man'

