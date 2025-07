Voor Laurent Mekies is de klus bij Red Bull Racing als vervanger van teambaas en CEO Christian Horner officieel begonnen. De Fransman vindt het nog steeds een beetje onwerkelijk, maar benadrukt dat er grote uitdagingen klaarliggen.

Mekies was eerder werkzaam bij de FIA en stapte daarna over naar Ferrari. Als interim-teambaas deed hij daar de nodige ervaring op, waarna hij in 2024 Franz Tost opvolgde bij de Racing Bulls. Na anderhalf jaar mag hij het zusterteam nu echter verruilen, want met het vertrek van Horner krijgt Mekies de leiding over de brigade uit Milton Keynes.

Onwerkelijk gevoel

Mekies heeft al met het team kennisgemaakt, tijdens een geplande filmdag op Silverstone. "Het voelt nog steeds wat onwerkelijk om hier te zijn en hem [Horner, red.] niet te zien. Het is onmogelijk om de omvang van de prestaties van dit team onder twintig jaar leiderschap van Christian te overschatten. Ik ontmoette hem twintig jaar geleden, toen hij de jongste teambaas in de Formule 1 was. Het is ongelooflijk om te zien hoe hij deze plek heeft opgebouwd tot het huidige niveau," aldus Mekies in gesprek met Motorsport.com.

'Werknemers weer op topniveau laten presteren'

Tijdens zijn periode bij Ferrari keek Mekies ook met bewondering naar Red Bull. Toch erkent hij dat het team momenteel in een dip zit. De eerste prioriteit is dan ook om het personeel weer naar topniveau te krijgen: "De focus ligt er echt op om ervoor te zorgen dat al het aanwezige talent hier alles heeft wat het nodig heeft om op het hoogste niveau te presteren, ze zijn immers al de besten. Daar gaan we ons op richten. En we gaan ervoor zorgen dat de Red Bull-energie door het hele team stroomt."