Hoewel dr. Helmut Marko en voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner de afgelopen jaren niet de grootste vrienden meer waren, bedankt de adviseur van het Oostenrijkse team Horner voor het geleverde werk. De Red Bull-filosofie is de afgelopen twintig jaar door het duo belichaamd, met de titels van Sebastian Vettel en Max Verstappen als resultaat. Horner speelde daarin ook een grote rol.

Afgelopen woensdag kwam het bericht dat Red Bull en Horner na ruim twintig jaar afscheid van elkaar nemen en dat Laurent Mekies het stokje overneemt. Mekies vervulde de rol van teambaas bij de Racing Bulls, maar zal vanaf het weekend in België aan het roer staan van het topteam. Van hem wordt verwacht dat hij de rust weer laat terugkeren bij Red Bull, zodat er opnieuw gebouwd kan worden aan een kampioenschapsteam.

Horner en Marko lijnrecht tegenover elkaar

Horner was een van de eersten die werd binnengehaald toen Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz zo'n twintig jaar geleden het project startte. Na het overlijden van de Oostenrijker in oktober 2022 ontstond er een machtsvacuüm, waarbij Horner, naar verluidt, de invloed naar zich toe wilde trekken. Ook waren er berichten dat de voormalig teambaas van Marko af wilde, die in zijn ogen werd gezien als bondgenoot van ‘team Oostenrijk’, terwijl Horner juist kon rekenen op de steun van de Thaise meerderheidsaandeelhouders. Uiteindelijk bleef Marko aan, en het duo legde de onderlinge strubbelingen naast zich neer. Toch kon dat niet voorkomen dat Red Bull deze week de voormalig teambaas heeft laten vervangen.

Marko blikt terug op successen

Marko legt op X uit dat er samen met Horner ongelooflijke prestaties zijn bereikt: "Christian en ik werken al meer dan 20 jaar zeer succesvol samen – zowel in de Formule 1 als in de Formule 3000. Ik wil Christian daar oprecht voor bedanken. In die tijd hebben we een ongelooflijk aantal bijzondere prestaties mogen vieren. We hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van twee wereldkampioenen en verschillende Grand Prix-winnaars. Dat is altijd zo geweest - en is nog steeds - de Red Bull-manier."

Wiskundige kans op titel

Over twee weken gaat het kampioenschap weer verder en dan staat de race op Spa-Francorchamps op het programma. Onder leiding van Mekies moet Red Bull weer op het juiste spoor komen en Marko sluit de wereldtitel voor Verstappen nog niet uit, al acht hij de kans niet groot. "Wat de huidige sportieve situatie betreft: er zijn nog twaalf races te gaan, en we zullen blijven vechten voor het coureurskampioenschap, zolang het wiskundig mogelijk is", aldus de adviseur van Red Bull.

