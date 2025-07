Olav Mol heeft het nieuws over het vertrek van Christian Horner ook meegekregen. De commentator stelt dat het misschien wel bedoeld is om rust in de tent te creëren en verwijst daarnaast naar een gerucht waarbij de voormalig teambaas nog een poging heeft gedaan om van Helmut Marko af te komen.

Woensdag werd bekend dat er een einde is gekomen aan de twintigjarige samenwerking tussen Horner en Red Bull Racing. Het team heeft ervoor gekozen om Laurent Mekies te promoveren, terwijl het zusterteam van Red Bull daarom onder leiding komt te staan van Alan Permane. Horner en Marko zouden de laatste jaren niet op één lijn hebben gelegen, en volgens de commentator had Horner nog een poging gedaan om van de adviseur van Red Bull af te komen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Beelden afscheidstoespraak lekken uit: 'Heb er twaalf uur over kunnen nadenken'

Gevolgen Red Bull

Op X gaat de commentator in op het nieuws: "De rook is een beetje opgetrokken na het nieuws vanochtend dat Christian Horner per direct verdwenen is bij het team van Red Bull Racing. Grote gevolgen voor het team." Mol wijst op de komst van Mekies en de ervaring die de Fransman meebrengt als voormalig teamlid van Ferrari, maar ook door zijn werkzaamheden bij de FIA.

OOK INTERESSANT: 'Crofty' wijst naar afscheidsspeech Horner: 'Heel emotioneel en hij brak in tranen uit'

Red Bull lijkt voor kamp-Verstappen te kiezen

Mol vraagt zich af of dit misschien een handreiking van bovenaf is voor kamp-Verstappen: "Is dat gedaan om rust te brengen bij kamp Verstappen? Om te laten zien dat niemand groter is dan het team. Als het moet, sturen we zelfs Christian Horner weg. Het rommelde al sinds vorig jaar."

OOK INTERESSANT: Verstappen richt zich tot Horner: "Bedankt voor alles, Christian!"

'Ultieme poging om Marko weg te krijgen'

Daarnaast onthult Mol dat er mogelijk een poging is gedaan om van Marko af te komen: "Er gaan geruchten dat hij ’s ochtends een vergadering wilde beleggen om te kijken of hij dr. Helmut Marko weg kon krijgen. Nou, dat zal niet goed gevallen zijn bij Verstappen. Of dat allemaal aan elkaar te koppelen is, dat weet ik eigenlijk niet."

Gerelateerd