Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gaf woensdagochtend een emotionele speech, zo blijkt uit beelden die Sky Sports F1 van de toespraak heeft weten te bemachtigen. De teambaas mocht vanochtend het nieuws aan het team brengen en kreeg applaus voor het geleverde werk.

Horner was een van de eersten die begin 2005 werd aangetrokken door Red Bull Racing, toen het team zijn debuut maakte in de Formule 1. Onder zijn leiding werden diverse titels behaald en werd het karakter van een rebels team in de paddock opgebouwd. Toch waren er ook magere jaren, bijvoorbeeld toen Mercedes in 2014 over de beste power unit beschikte. Uiteindelijk greep Horner in door Honda aan zich te binden, waardoor Max Verstappen uiteindelijk naar de titels kon rijden. Inmiddels lijkt er opnieuw een magere periode aangebroken en heeft Red Bull Laurent Mekies naar voren geschoven als opvolger.

Schok voor Horner

Uit de beelden die de Engelse uitzendgemachtigde van de Formule 1 in bezit heeft, blijkt dat Horner met grote moeite het team heeft moeten loslaten: "Gisteren werd ik door Red Bull geïnformeerd dat ik operationeel gezien niet langer betrokken zou zijn bij het bedrijf of het team vanaf nu. Ik blijf nog wel in dienst van het bedrijf, maar operationeel wordt het stokje overgedragen." Hoewel er de afgelopen week diverse geruchten over een mogelijk vertrek rondgingen, zag de voormalig teambaas het niet aankomen, zo vertelt hij: "Het kwam als een schok voor mijzelf. Ik heb de afgelopen twaalf uur de tijd gehad om hierover na te denken en wilde voor jullie allemaal staan om dit nieuws te brengen en mijn dank uit te spreken aan ieder lid van het team dat de afgelopen 20,5 jaar zoveel heeft gegeven."

Brok in de keel

Horner beschouwde zijn rol als teambaas van Red Bull als een enorme eer: "Toen ik 20 jaar geleden arriveerde, had ik een stuk minder grijze haren. Ik kwam in een team waarvan ik niet wist wat ik kon verwachten, maar ik werd meteen welkom geheten en we begonnen iets op te bouwen wat een krachtpatser in de F1 werd. Toekijken en deel uitmaken van dit team is het grootste voorrecht van mijn leven geweest. Het team..." Op dat moment stokte Horner’s stem, waarna er luid applaus volgde.

Hard gevochten

Er is daarnaast geen wrok richting opvolger Mekies: "Er zal binnenkort een nieuwe CEO worden aangekondigd. Ik vertrouw hem en geef hem mijn volledige steun. Mijn instructie aan hem is om goed voor jullie allemaal te zorgen." Horner heeft er alles aan gedaan om in het zadel te blijven, maar kon het vertrek niet voorkomen: "Ik heb hard gevochten, mijn best gedaan, ik heb een grote inspanning geleverd en nu komt er een einde aan."

