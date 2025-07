Niet alleen Christian Horner is door Red Bull Racing op straat gezet; ook Oliver Hughes en Paul Smith zijn de deur gewezen, zo meldt The Race. Het duo maakte eveneens deel uit van de leiding van het Oostenrijkse team, maar zou, net als Horner, de brigade inmiddels hebben verlaten.

Red Bull heeft woensdag ingegrepen in het Formule 1 team. Waar Horner in het verleden nog kon leunen op het vertrouwen van de Thaise meerderheidsaandeelhouders, kwam woensdag het bericht dat de langstzittende teambaas in de Formule 1 het team heeft verlaten. Vanochtend gaf hij zijn afscheidsspeech aan het team uit Milton Keynes en volgens David Croft ging dat er emotioneel aan toe.

Oostenrijkse tak wil meer te zeggen hebben in Milton Keynes

Hughes was sinds 2017 werkzaam bij Red Bull Racing als hoofd marketing en commercieel directeur, terwijl Smith een functie vervulde op de marketing- en communicatieafdeling. Het duo werkte nauw samen met Horner en zou door de Oostenrijkse tak van Red Bull worden gezien als bondgenoten van de voormalig teambaas. Volgens het medium had Horner alle activiteiten van het team gecentraliseerd in Milton Keynes, en juist dat wil de Oostenrijkse tak veranderen. Er zouden nu leidinggevenden moeten komen die worden aangesteld door 'team Oostenrijk', zodat er meer invloed kan worden uitgeoefend op de Formule 1 activiteiten. Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan Red Bull Racing, maar ook aan Red Bull Technology en Red Bull Powertrains.

