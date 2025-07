Het vertrek van Red Bull teambaas Christian Horner heeft binnen het team voor teleurstelling en somberheid gezorgd, zo legt commentator David Croft uit. Volgens medewerkers was Horner verantwoordelijk voor de eenheid binnen het team en hij heeft uiteindelijk ook gezorgd voor het nodige succes.

Op woensdag werd bekend dat er een eind is gekomen aan het dienstverband van teambaas Horner bij Red Bull Racing. Laurent Mekies, die de afgelopen periode zusterteam Racing Bulls onder zijn hoede had, zal worden doorgeschoven naar het topteam. Alan Permane, die al werkzaam was bij het Italiaanse team, zal Mekies opvolgen als teambaas.

Sfeer

Bij Sky Sports F1 legt 'Crofty' uit dat er vooral teleurstelling overheerst binnen Red Bull Racing: "Er heerst hier toch wel flinke somberheid op de Red Bull campus. Twintig jaar geleden was het nog maar een derde van de grootte van wat het nu is." Red Bull begon in 2005 met het Formule 1-team, en Horner was een van de pioniers die het team hielp op te bouwen: "In al die tijd heeft Christian Horner gezien dat er nieuwe motorleveranciers zijn bijgekomen, de faciliteiten zijn verbeterd, er een nieuwe windtunnel wordt gebouwd en dat het personeelsbestand nu boven de duizend mensen uitkomt en dan hebben we het alleen nog maar over het gedeelte dat over de auto gaat. Door de motorafdeling zijn er nog meer mensen aangenomen."

Emotioneel afscheid

Woensdagochtend kreeg de voormalig teambaas de gelegenheid om afscheid te nemen van het team dat hij mede heeft opgebouwd: "Van degenen die wij hebben kunnen spreken, hangt er een algemene sfeer van teleurstelling en somberheid. Voor een man die, in hun ogen, voor eenheid heeft gezorgd." Voor Horner was het dan ook een afscheid met pijn in het hart: "De speech die Christian Horner vanochtend gaf, was uiterst emotioneel. Christian was zichtbaar geraakt en brak op sommige momenten in tranen uit. Hij kreeg een gigantische ovatie aan het einde van die speech, van een personeelsbestand dat erg loyaal naar hem toe was, omdat hij successen, bonussen en kampioenschapsglorie heeft gebracht. Hij vertrok hier om vijf voor half twaalf in de ochtend en zag er onbewogen uit, keek recht vooruit vanuit zijn auto. Geen duimpje of even zwaaien, voor wat nu lijkt zijn laatste keer."