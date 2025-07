De kersverse teambaas van Red Bull Racing, Laurent Mekies, heeft van zich laten horen. De Fransman wordt overigens niet alleen de leidinggevende van het Formule 1-team, maar gaat ook de functie van CEO vervullen.

Woensdag werd bekend dat Red Bull heeft ingegrepen. Zo werd Christian Horner na twintig jaar dienstverband ontslagen. Hoewel Red Bull zelf nog geen verklaring naar buiten heeft gebracht, zou het volgens diverse media te wijten zijn aan de sportieve neergang die halverwege 2024 is ingezet. Daarnaast is het probleem met het tweede zitje ook nog altijd niet opgelost en kostte het veel geld om van Sergio Pérez af te komen. Met Mekies als opvolger wil het team weer bouwen aan de toekomst, en de Fransman reageert zelf ook op het nieuws.

'Een eer om deel uit te maken van Red Bull Racing'

"Het is het afgelopen anderhalf jaar een absolute eer geweest om Visa Cash App Racing Bulls te leiden en ik wil al onze getalenteerde mensen in Faenza en Milton Keynes bedanken", blikt hij op X allereerst terug op zijn dienstverband bij het zusterteam. Mekies krijgt de kans om Red Bull op te bouwen en heeft daar veel zin in: "Met het oog op de toekomst ben ik enthousiast om de rol van CEO en teambaas van Oracle Red Bull Racing op mij te nemen, een van de meest succesvolle en dynamische teams in de sport." Daarnaast kan er ook een dankwoord richting Horner uit, want de voormalig teambaas heeft wél een fundament neergelegd: "Het is een eer om deel uit te maken van deze groep briljante mensen die de Red Bull-mentaliteit belichamen. Samen zullen we geweldige resultaten behalen, voortbouwend op de ongelooflijke erfenis die Christian Horner in zijn twee decennia aan het roer heeft achtergelaten."

