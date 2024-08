Max Verstappen stak met meer dan 300 kilometer per uur zijn hand uit de cockpit in de F1 Grand Prix van België. Dat deed de coureur van Red Bull Racing tijdens een inhaalactie op Fernando Alonso, zo laten nieuwe onboardbeelden van de race zien.

Verstappen was ruim het snelst in de regenachtige kwalificatie op het Circuit de Spa-Francorchamps en pakte de pole position met zes tienden voorsprong, maar hij wist al dat hij tien plekjes naar achteren moest vanwege het verwisselen van de verbrandingsmotor. Langzaam maar zeker baande hij zich een weg naar voren in de Ardennen. De kampioenschapsleider kwam als vijfde aan de finish na Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Esteban Ocon en Alexander Albon te hebben ingehaald. Het werd uiteindelijk P4 na de diskwalificatie van George Russell. Verstappen is weer 2 punten uitgelopen op Norris en is met een voorsprong van 78 punten aan de zomerstop begonnen.

Verstappen bedankt Alonso

Verstappen was in de openingsronde al voorbij Esteban Ocon en Alexander Albon gegaan. Tijdens de tweede omloop jaagde de Nederlander op Alonso. De Aston Martin-coureur besloot echter op Kemmel Straight Verstappen er gewoon langs te laten in plaats van te verdedigen. De tweevoudig wereldkampioen heeft al bijna vierhonderd Grands Prix achter zijn naam staan en heeft genoeg ervaring om te weten dat het soms slimmer is om iemand te laten passeren in plaats van in gevecht te gaan om geen tijd op de baan te verliezen. Verstappen kon de tactiek van Alonso wel waarderen en stak zijn hand uit als bedankje. Bekijk de beelden hier.

Alonso werd, net als Russell, op een één-stopstrategie gezet door Aston Martin. De Spanjaard reed een uiterst eenzame race, startte als achtste en finishte ook als achtste, zeven seconden achter Sergio Pérez en drie seconden voor Ocon.

