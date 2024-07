Volgens Andrew Shovlin, de technisch directeur van Mercedes, is de diskwalificatie van George Russell niet alleen te wijten aan het feit dat de 26-jarige coureur geen mogelijkheid had om na het vallen van de vlag op Spa-Francorchamps rubber op te pikken. Shovlin wijst in de Race Debrief van Mercedes naar een combinatie van factoren waardoor ook de plank onder de wagen iets te ver was afgesleten.

Afgelopen weekend in België lag Russell middels een éénstopper op koers om zijn derde Grand Prix-overwinning uit zijn carrière te pakken. Toch mocht het allemaal niet zo zijn, want hoewel het feestje op het podium werd gevierd, kwam de FIA later met de mededeling dat de W15 van de Brit te licht was bevonden. Als mogelijke oorzaak werd gewezen naar het rondje dat normaliter na het vallen van de vlag nog wordt gereden. Coureurs proberen op dat moment namelijk nog de zogeheten 'marbles' op te pikken, kleine stukje rubber dat van de banden is achtergebleven op het circuit. Hierdoor kan een wagen het gewicht nog iets opkrikken, zodat het voldoet aan de verplichte minimale 798 kilogram. In België wordt dat rondje echter niet gereden, vanwege de lengte van het circuit. Uiteindelijke haalde Russell het minimale gewicht niet en dus ging de overwinning naar teamgenoot Lewis Hamilton, die als tweede over de streep kwam.

Bandenslijtage en plank onder W15

Shovlin legt uit dat de wagens op verschillende manieren onder het minimale gewicht kunnen komen: "De auto kan tijdens de race behoorlijk wat gewicht verliezen. Je hebt bandenslijtage, slijtage aan de plank, remslijtage, olieconsumptie. De coureur zelf kan ook veel gewicht verliezen en in deze specifieke race verloor George behoorlijk wat gewicht." Bij teamgenoot Hamilton was er overigens geen probleem, ondanks het ontbreken van een ronde om rubber op te pikken en Shovlin onthult dat het duo met om en nabij hetzelfde gewicht de race begon. "Nu begonnen de auto's de race met hetzelfde gewicht. Lewis en George werden beide gewogen na de kwalificatie. De auto's verschilden minder dan 500 gram. George's auto was de enige met het probleem en dat komt, omdat zaken als de bandenslijtage veel hoger waren en het lijkt erop dat we meer materiaal van de plank hebben verloren."

'Geen grote tijdwinst'

Minder gewicht betekent normaliter ook betere rondetijden en kritische geluiden wijzen naar een overwinning die daardoor ook niet verdiend zou zijn. Shovlin spreekt echter over een winst van slechts een aantal honderdsten van een seconde: "Het zal heel klein zijn, want als je praat over hoeveelheden zoals een of twee kilo, dan is dit niet zoveel op een ronde. Maar zoals ik al zei, aan het begin van de race hadden de auto's hetzelfde gewicht."

