Hoewel het voor vriend en vijand zaterdagmiddag toch wel een verrassing was dat Max Verstappen de poleposition wist te pakken, legt Lewis Hamilton uit dat hij helemaal niet verrast is en wijst hij op een terugkerend patroon.

Het hele weekend leek Red Bull Racing er niet helemaal bij te zitten, al lieten de long runs positieve signalen zien voor het team uit Milton Keynes. De McLarens leken het op zaterdag het beste voor elkaar te hebben en ook de Ferraris zagen er snel uit. Verstappen koos uiteindelijk voor een achtervleugel met minder neerwaartse druk en dus een hogere topsnelheid. Daardoor kwam het in de bochten nog meer aan op de stuurmanskunsten van de viervoudig wereldkampioen, die uiteindelijk met een tijd van 1.24.892 de snelste was.

Verstappen zelf gaf zaterdag tegenover onder andere GPFans aan dat hij in de beginfase van de kwalificatie niet had verwacht poleposition te halen. "Nee, in Q1 en Q2 niet echt. Ik voelde wel dat het redelijk oké zat, maar niet genoeg om mee te doen voor pole. Maar uiteindelijk hebben we een paar dingetjes veranderd voor de laatste run en dat kwam goed uit. Niemand had dit verwacht, als je er realistisch naar kijkt. Bij ons in het team lopen er altijd een paar rond die denken dat het mogelijk is, maar dat is natuurlijk niet zo," zo gaf hij aan.

Hamilton is echter niet echt verrast. De zevenvoudig wereldkampioen vertrekt straks om 16.00 uur vanaf P5 en geeft aan dat Red Bull eigenlijk altijd iets extra's weet te vinden in de laatste run van Q3. In gesprek met Sky Sports F1 legt hij uit: "Dat is altijd in Q3 in hun tweede run, dan komen ze altijd vanuit het niets en zijn ze snel. Dus het is voor mij echt totaal geen verrassing."

