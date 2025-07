Verstappen tipt coureur voor Formule 1-team van Cadillac: "Hij is altijd heel goed geweest"

Max Verstappen is van mening dat Sergio Pérez een goede optie zou zijn voor het Formule 1-team van Cadillac, mits de Mexicaan zelf de motivatie heeft om terug te keren op het hoogste niveau van de autosport.

Sergio Pérez verdween eind vorig jaar ondanks zijn indrukwekkende carrière vrij kleurloos van het toneel, nadat hij in dienst van Red Bull Racing een zeer teleurstellend seizoen kende. De performance van de ervaren Mexicaan viel enorm tegen en de Oostenrijkse grootmacht besloot zijn contract te ontbinden en Liam Lawson vanuit Racing Bulls naar Red Bull Racing te promoveren. Pérez moest zijn biezen pakken en zo kwam er na veertien jaar een teleurstellend einde aan zijn verder imponerende loopbaan.

Pérez in de Red Bull

Maar met terugwerkende kracht is de algemene consensus steeds meer dat Pérez het lang niet zo gek deed in de Red Bull. Lawson werd na twee races alweer vervangen door Yuki Tsunoda, en ook de Japanner heeft het momenteel erg moeilijk in het stoeltje naast Max Verstappen. Het respect voor Pérez neemt ondanks zijn afwezigheid weer toe, en het is niet ondenkbaar dat hij in 2026 weer op de grid zal staan. Het gloednieuwe Formule 1-team van Cadillac maakt er namelijk geen geheim van dat de routinier op het kandidatenlijstje staat.

Kanshebber bij Cadillac

En dat zou een goede keuze zijn, aldus Verstappen: "Ja, dat denk ik wel. Sergio is denk ik altijd heel heel goed geweest", klinkt het tegenover geselecteerde media, waaronder GPFans. "Hij heeft natuurlijk een paar moeilijke momenten gehad. Maar aan de andere kant, is dat bij ons uiteindelijk vaker het geval. Ik kon altijd heel goed overweg met Sergio en zolang hij gemotiveerd is om te rijden, denk ik dat hij óók bij zo´n nieuw team een hele goede keuze is. Als je kijkt naar hoe hij reed bij Force India of Racing Point of hoe je het ook noemt, pakte hij altijd wel de punten." Contact tussen de twee over een mogelijke terugkeer, is er niet: "Nee, hij moet zijn eigen keuzes maken."

