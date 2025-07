De Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone is volop onderweg en de ervaring voor alle fans in Engeland is groot. Zoals altijd gingen we ook op Silverstone weer op onderzoek uit en bekeken we de horecaprijzen voor eten en drinken op het circuit.

Tijdens raceweekenden op en buiten het circuit moet er natuurlijk ook gegeten en gedronken worden en om die reden bekijken we doorgaans op locatie even goed wat het kost om jezelf te voorzien van een lekker koud biertje of een hamburger. Voor gezelligheid en vertier hoef je op Silverstone in ieder geval niet richting het dorp zelf te lopen. Het iets meer dan 2000 inwoners tellende plekje herbergt namelijk één schamele pub. In de pub, genaamd 'The White Horse', kun je echter wel betrekkelijk goedkoop een drankje scoren, maar weinig fans zullen de weg naar het minuscule dorpje afleggen.

Prijzige pilsjes

Het gaat op Silverstone voornamelijk om de prijzen op het circuit zelf, want alle horecagelegenheden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië bevinden zich binnen de poorten van het circuit. De organisatie kleedt het hele circuit aan als een soort festivalervaring, waarbij er overal muziek, eten en drinken is. Wat betaal je dan ongeveer? De bars hebben een speciale 'deal' waarbij je ongeveer 32 piek betaalt voor vier biertjes. Als je een biertje los koopt, betaal je vijf euro voor een kleine en negen euro voor een grote. 250 milliliter aan wijn kost je bijna vijftien euro. Alle mixdrankjes gaan voor 11,50 euro over de toonbank, terwijl een frisje vier euro kost. Red Bull en water bestel je voor iets meer dan 5,50 euro.

Pizza's en pannenkoeken

Als je trek hebt op het circuit, kun je je geluk niet op. Silverstone biedt legio mogelijkheden om wat te snacken te bemachtigen. Van pizza, tot ijsjes, tot pannenkoeken, tot burgers, tot frietjes. Wél zijn de prijzen voor het eten ook wat aan de hoge kant. Een bak loaded fries kost je bijna twintig euro, terwijl een pulled pork bun bijvoorbeeld voor 17,50 euro verkocht wordt. Een pannenkoek met topping gaat voor zo'n negen euro en liefhebbers van pizza zijn iets minder dan twintig piek kwijt aan de kraam. Voor een kleinere snack, zoals een zakje chips, betaal je drie euro.

