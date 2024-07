Er zijn nog een paar stoeltjes te vergeven op de Formule 1-grid voor 2025 en hoogstwaarschijnlijk krijgen we deze zomerstop witte rook. De Telegraaf meldt dat Carlos Sainz zo goed als rond is met Williams en denkt daarnaast dat ook Mercedes en Alpine hun keuze al hebben gemaakt.

Gisteren schreef GPFans al een artikel over de aanstaande transfer van Sainz naar het Formule 1-team van Williams - en nu meldt ook De Telegraaf dat 'de komst van de huidige Ferrari-coureur vermoedelijk snel bekend wordt gemaakt'. De ochtendkrant schrijft dat de formatie uit Wantage 'de strijd om de handtekening van Sainz' heeft gewonnen. Daarnaast denken zij eveneens te weten wie de resterende stoeltjes bij Alpine en Mercedes gaan krijgen. Dat zou betekenen dat alleen de teamgenoot van Nico Hülkenberg bij Audi-Sauber nog een groot vraagteken is. Zij toonden naar verluidt ook interesse in Sainz, maar de Spanjaard had geen interesse.

Sainz, Antonelli en Doohan dicht bij nieuw stoeltje

De Telegraaf verwacht dat Mercedes de hoop op Max Verstappen binnenkort op gaat geven en ook geen beroep zal doen op de clausule van Sainz, die volgens de geruchten opgenomen is in zijn kersverse contract met Williams. Met die clausule zou Sainz zijn contract kunnen laten verscheuren als Mercedes of Red Bull zich op het laatste moment nog voor hem meldt. Mercedes lijkt dat in ieder geval niet te gaan doen. 'Het ligt in de lijn der verwachting dat Mercedes kiest voor junior Kimi Antonelli', zo meldt bovengenoemde krant. Zij verwachten eveneens dat Alpine haar keuze voor een geschikte teamgenoot van Pierre Gasly al heeft gemaakt en dat zou de 21-jarige Jack Doohan moeten worden.

Toekomst Pérez nog ongewis

Over de toekomst van Sergio Pérez wordt met geen woord gerept in het artikel van de bekende Nederlandse krant, maar de kans is groot dat ook zijn stoeltje nog beschikbaar komt richting 2025. Vandaag [maandag] heeft Red Bull een vergadering over de toekomst van de Mexicaan, die sinds de Grand Prix van China - in april dit jaar - niet meer op het podium wist te komen. Daniel Ricciardo zou op pole staan om zijn positie over te nemen bij de hoofdmacht. Mocht Pérez plots beschikbaar komen op de markt, zou het kunnen dat Audi-Sauber ook met hem nog een verkennend gesprek gaat voeren.

