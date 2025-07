Max Verstappen schreef zaterdag pole position voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam. Ondertussen was McLaren CEO Zak Brown vooral bezig met een mogelijke transfer van Verstappen naar Mercedes, waarbij hij stelde 'waar rook is, is vuur', dat de gesprekken wel degelijk gaande zijn en dat Racing Bulls voor Red Bull zou zitten als de Nederlander zou vertrekken. Verstappen weet wel waarom de Amerikaan zich er zo over uitspreekt.

Na een vraag van GPFans over de recente uitspraken van Brown, specifiek over dat Racing Bulls voor Red Bull zou staan bij een eventuele vertrek van de viervoudig wereldkampioen, stelt Verstappen na de kwalificatie dat hij net zoals met de geruchten er niet al te veel mee kan. "Ik kan er niet zoveel mee. Ik doe altijd gewoon mijn best in de auto om alles te maximaliseren." Dit bleek zaterdag wel weer, toen Red Bull van vrijdag op zaterdag een enorme stap kon zetten en vervolgens Verstappen het maximale eruit kon halen door in Q3 pole te veroveren en zo de McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris af te troeven.

Verstappen over reden achter uitspraken Brown

Als GPFans doorvraagt, gaat Verstappen er toch wat verder op in. De Nederlander stelt dat er wel een reden is voor de uitspraken van Brown. De Amerikaan wil volgens Verstappen vooral chaos veroorzaken en zou het volgens Verstappen tevens nogal leuk vinden om het leven van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zuur te maken. "Ik denk dat Zak [Brown] en Christian [Horner] elkaar ook niet mogen, dus vandaar dat dat soort commentaar ook wordt gegeven. Daar kan ik niet zoveel mee."

Psychologische oorlogsvoering tussen Brown en Horner

Verstappen wordt vervolgens door GPFans gevraagd of dit vooral te maken heeft met de psychologische oorlogsvoering tussen Brown en Horner die eigenlijk al gaande is sinds het nieuwe tijdperk in F1 in 2022 begon en McLaren zich voorin heeft gemeld als concurrent van Red Bull. Verstappen denkt van wel. "Ja, natuurlijk. Dat is altijd zo in de Formule 1."

