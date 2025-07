De coureurs lijken rekening te moeten houden met een onstuimige zondag. De F1 Grand Prix van Groot-Brittannië kan wel eens in slecht weer afgewerkt gaan worden, gezien het laatste weerbericht en zelfs een weerswaarschuwing voor de hele regio.

Op vrijdag was het in Silverstone behoorlijk warm en zonnig, iets wat ook invloed had op de temperatuur van de baan en de prestaties van verschillende teams. Zo is McLaren door het beter koel kunnen houden van de banden dan andere teams, juist goed in deze omstandigheden en een team als Mercedes weer niet. Op zaterdag was de zon weg en was het vooral bewolkt met veel wind en zelfs wat regen. Dit was in het nadeel van McLaren en een voordeel voor de rest, omdat daardoor de grootste kracht van de auto van McLaren onschadelijk werd gemaakt.

Weerbericht GP Groot-Brittannië

De temperatuur op zondag rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië gaat niet boven de twintig graden Celsius komen. Zeker in de ochtend en begin van de middag is de kans op regen 60% of meer en er is zelfs een weerswaarschuwing afgegeven volgens de BBC voor de regio Northamptonshire, waar Silverstone onderdeel van is. De race in de Formule 3 had al enorm veel last van regen en werd zelfs afgelast. De regen zal het hevigst zijn voor de Grand Prix.

De coureurs lijken met regen rekening te moeten houden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, met zelfs een weerswaarschuwing voor de regio. #BritishGP #Verstappen #F1 pic.twitter.com/evHVSmtRiC — GPFans NL (@GPFansNL) July 6, 2025

