Daniel Ricciardo (35) is dicht bij een promotie naar het Formule 1-team van Red Bull Racing. De Australiër heeft zojuist tegenover GPFans bevestigd dat hij op "sollicitatiegesprek" gaat voor het stoeltje van Sergio Pérez. De Mexicaan lijkt, na wederom een matig optreden in België, te moeten vertrekken.

Het doek lijkt binnen enkele dagen te gaan vallen voor Pérez bij Red Bull Racing. De 34-jarige coureur startte nog goed in België door tijdens de kwalificatie de tweede startplek veilig te stellen, maar tijdens de race zakte hij wederom door het ijs. Pérez had opnieuw niet het tempo en finishte uiteindelijk teleurstellend als achtste. En dat terwijl Max Verstappen, die vanaf plek elf was gestart, als vijfde - en dus ruimschoots voor zijn teamgenoot - over de finish kwam. Dat Pérez zijn koffers moet pakken, lijkt dan ook een kwestie van tijd, zeker nu ook Ricciardo heeft bevestigd dat hij een soort van "sollicitatiegesprek" heeft in de vorm van een 'bandentest'.

Ricciardo gaat op "sollicitatiegesprek" bij Red Bull Racing

Ricciardo gaat aankomende woensdag met Red Bull mee naar Italië, waar op Imola een zogenaamde bandentest op het programma staat. Deze bandentest zal echter omgetoverd worden tot een sollicitatiegesprek op de baan, zo is de verwachting. Op een vraag van GPFans erkent Ricciardo dat er wat in de lucht hangt en dat er een soort van sollicitatie staat te wachten. "Ja, een sollicitatiegesprek op m'n 35e!", zo lacht hij. "We gaan het zien, we waren altijd al van plan een filmdag te doen en misschien doe ik een paar extra rondjes. Of er wat extra gewicht aan hangt, of niet, zal moeten blijken. Mijn aanpak is, iedere keer als ik vastzit, om het zo goed mogelijk te doen. Ik zal zeker nog niet in vakantiemodus gaan."

Krijgt Ricciardo opnieuw telefoontje na test?

Of alles ook daadwerkelijk afhangt van de test die aankomende woensdag plaatsvindt, weet Ricciardo niet. "Maar vorig jaar, toen ik in de destijds recente auto reed op Silverstone, was dat - laten we zeggen - redelijk legitiem", zo zegt de goedlachse coureur uit Perth. "Ik reed toen in de recente auto en ik wist dat als ik iets speciaals kon doen, het telefoontje misschien zou komen."

Ricciardo op pole voor stoeltje Pérez

Alles wijst er momenteel op dat het Ricciardo is die op pole staat om het stoeltje van Pérez over te nemen naast Verstappen. De Australiër maakte zijn zaak nog een stukje sterker in België, waar hij ver voor teamgenoot Yuki Tsunoda finishte. Ricciardo kwam op Spa als elfde over de streep, terwijl zijn Japanse collega niet verder kwam dan de zeventiende tijd. Daarnaast schijnt Red Bull iemand te willen hebben die consequent punten gaat scoren in de tweede seizoenshelft. Een ervaren kracht, die bekend is met de druk, zou de voorkeur hebben. En aan dat profiel voldoet Ricciardo.

