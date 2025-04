Voor de 24-jarige coureur zal het F1-seizoen als een ware droom voelen: koploper zijn in het coureurskampioenschap. Oscar Piastri is degene die het kan zeggen, maar waar komt dit succes door?

Of het nou de razendsnelle auto is van McLaren of simpelweg de mindere concurrentie op de grid, het seizoen is voor de Australische coureur uitstekend begonnen met 3 raceoverwinningen in de eerste 5 races van het seizoen. Langzamerhand wordt hij ook als favoriet geschat om het seizoen te winnen ten opzichte van zijn teamgenoot Lando Norris. Wie er uiteindelijk zal winnen is de vraag, maar voor één iemand is het wel duidelijk waar dit succes door komt: Daniel Ricciardo.

Racehelm heeft speciale krachten

De oude bekende F1-coureur, tevens ex-teamgenoot van Max Verstappen, grapte tegenover de Australische krant Betoota Advocate over een opvallende herinnering van vorig seizoen: "We hebben in Singapore van helm gewisseld en sinds dat moment is hij onaantastbaar geworden. Er zit iets in die helm, dat voelde ik toen al. En nu heeft hij hem. Ik zeg niet dat het magie is… of misschien toch wel. Oscar heeft die helm, en hij vindt rondetijden waar niemand anders toe in staat is. Jullie mogen zeggen wat het is."

Speciale boodschap voor landgenoot

Uiteraard kon het niet uitblijven dat landgenoot Piastri hier oren naar kreeg: “Als het werkt, verander ik helemaal niets!” Na de Grand Prix van Singapore in 2024 hadden de coureurs hun racehelm geruild. Ricciardo schreef een boodschap op voor de jonge coureur: “Oscar, blijf vliegen vriend! Geef alles. Op naar nog veel meer overwinningen!” Bijgeloof of niet, verkeerd uitgepakt heeft het zéker niet!

