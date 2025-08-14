Daniel Ricciardo leert 'opnieuw' leven buiten het circuit: "Nu sta ik stil bij de kleine dingen"

Daniel Ricciardo, de oud-collega van Max Verstappen, heeft in 2024 afscheid genomen van de Formule 1. Tijdens de Ray White’s Connect-conferentie vertelt hij openhartig over zijn nieuwe leven na zijn carrière en hoe hij dit nu vormgeeft.

"Dit jaar ben ik mezelf aan het ontdekken. Ik heb jarenlang een bizar leven op hoge snelheid geleefd. Nu doe ik het rustig aan." Sinds zijn afscheid heeft Ricciardo meer tijd voor zichzelf en voor nieuwe hobby’s. "Ik ben een paar weken geleden naar Alaska gegaan. Ik ben niet aangevallen door een beer, dus dat was een bonus", grapt hij. "Maar ik probeer erachter te komen wie ik ben, behalve alleen een coureur."

Ricciardo vond zichzelf vooral egoïstisch

De Australische ex-coureur geeft toe dat hij tijdens zijn carrière vooral met zichzelf bezig was. "Ik was altijd gedreven en daardoor was ik egoïstisch. Nu probeer ik dat niet te zijn en beter te luisteren", zo geeft hij eerlijk toe in het interview. "Ik waardeer de kleine dingen meer. Ook mijn familie en vrienden zijn belangrijker voor me."

Dit was de keuze van de oud-coureur om vol voor de F1 te gaan

Ricciardo blikt ook terug op zijn start in de autosport: “Ik begon ermee omdat niemand anders het deed. Het was mijn kans om iets cools te doen, stoerder dan anderen. Ik wilde gewoon opvallen, maar het heeft goed uitgepakt", zo concludeert de Australiër.

