close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
An image of Daniel Ricciardo at the 2023 Las Vegas GP

Daniel Ricciardo leert 'opnieuw' leven buiten het circuit: "Nu sta ik stil bij de kleine dingen"

Daniel Ricciardo leert 'opnieuw' leven buiten het circuit: "Nu sta ik stil bij de kleine dingen"

An image of Daniel Ricciardo at the 2023 Las Vegas GP

Daniel Ricciardo, de oud-collega van Max Verstappen, heeft in 2024 afscheid genomen van de Formule 1. Tijdens de Ray White’s Connect-conferentie vertelt hij openhartig over zijn nieuwe leven na zijn carrière en hoe hij dit nu vormgeeft.

"Dit jaar ben ik mezelf aan het ontdekken. Ik heb jarenlang een bizar leven op hoge snelheid geleefd. Nu doe ik het rustig aan." Sinds zijn afscheid heeft Ricciardo meer tijd voor zichzelf en voor nieuwe hobby’s. "Ik ben een paar weken geleden naar Alaska gegaan. Ik ben niet aangevallen door een beer, dus dat was een bonus", grapt hij. "Maar ik probeer erachter te komen wie ik ben, behalve alleen een coureur."

Ricciardo vond zichzelf vooral egoïstisch

De Australische ex-coureur geeft toe dat hij tijdens zijn carrière vooral met zichzelf bezig was. "Ik was altijd gedreven en daardoor was ik egoïstisch. Nu probeer ik dat niet te zijn en beter te luisteren", zo geeft hij eerlijk toe in het interview. "Ik waardeer de kleine dingen meer. Ook mijn familie en vrienden zijn belangrijker voor me."

Dit was de keuze van de oud-coureur om vol voor de F1 te gaan

Ricciardo blikt ook terug op zijn start in de autosport: “Ik begon ermee omdat niemand anders het deed. Het was mijn kans om iets cools te doen, stoerder dan anderen. Ik wilde gewoon opvallen, maar het heeft goed uitgepakt", zo concludeert de Australiër.

Gerelateerd

Max Verstappen Formule 1 Daniel Ricciardo F1
Ricciardo verschijnt op social media als teamgenoot van Russell
Daniel Ricciardo

Ricciardo verschijnt op social media als teamgenoot van Russell

  • 23 juni 2025 11:00
Fans balen van gokreclame met Ricciardo: 'De 'Money Badger' heeft toegeslagen'
Daniel Ricciardo

Fans balen van gokreclame met Ricciardo: 'De 'Money Badger' heeft toegeslagen'

  • 22 juni 2025 14:46
  • 1

Net binnen

Balans opmaken

Dit zijn de vijf beste én de vijf minste coureurs van 2025

  • 7 minuten geleden
Christian Horner

Red Bull en Horner officieel uit elkaar: nieuwe naam duikt op als directeur

  • 17 minuten geleden
Rookie prestaties

Hadjar niet verrast door prestaties in F1: "Niet door toeval dat je hier bent"

  • 41 minuten geleden
Liam Lawson

‘Lawson kan terugkeer naar Red Bull Racing vergeten’

  • 1 uur geleden
  • 1
Antonelli leert van Russell

Stapsgewijs naar de top: Antonelli vindt zijn draai bij Mercedes sinds Monza-crash

  • 1 uur geleden
Lambiase over Verstappen

Lambiase kijkt met verbazing naar perceptie rondom Verstappen: "F1 mag hem dankbaar zijn"

  • 1 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli
 Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
150.000+ views

Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'

  • 26 juli
 'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
150.000+ views

'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'

  • 25 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x