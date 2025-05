De Australische Formule 1-fotograaf Kym Illman weet met grote zekerheid dat Daniel Ricciardo niet meer terugkomt in de Formule 1. De goedlachse Australiër werd de afgelopen weken in verband gebracht met het team van Cadillac, maar volgens Illman, die zijn verhaal doet bij GPFans, hoeven we 'Danny Ric' niet meer op de startgrid te verwachten.

Aan de Formule 1-carrière van Ricciardo kwam afgelopen jaar, na het raceweekend in Singapore, een eind. De Australiër maakte vooral furore in dienst van Red Bull Racing, maar koos eind 2018 voor een avontuur bij Renault. Vanaf 2021 verdedigde hij de kleuren van McLaren, om uiteindelijk in 2023 het stuurtje van Nyck de Vries over te nemen bij AlphaTauri. Hoewel de gedachte was dat Ricciardo bij goede resultaten wellicht kon terugkeren naar Red Bull, is die stap er uiteindelijk niet gekomen.

Cadillac op zoek naar ervaren kracht

Komend jaar staat het Amerikaanse team Cadillac als elfde team op de startgrid, en diverse namen zijn inmiddels de revue gepasseerd. Sergio Pérez zou naar verluidt in onderhandeling zijn met het team, maar ook de namen van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu zijn genoemd. Ook Daniel Ricciardo werd in verband gebracht met het Amerikaanse team. Hoewel er natuurlijk meer zitjes zijn dan alleen die twee, verwacht Illman de goedlachse Australiër niet meer terug.

Kym Illman

Rentree Ricciardo niet aan de orde

"Nee. Volgend jaar niet. Geen sprake van," luidt de conclusie van de fotograaf. Illman beschikt over bronnen binnen de paddock die het zeker zouden weten. "Absoluut niet. Ik weet dingen. Hij komt niet terug. Ik denk dat anderen het ook al gemeld hebben, maar ik weet het bijna zeker: hij komt niet terug," aldus Illman.

