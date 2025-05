Voormalig teamgenoot Verstappen blijkt broer van Franz Hermann te zijn

Daniel Ricciardo heeft ook meegekregen dat Max Verstappen onder het pseudoniem Franz Hermann op de Nordschleife te vinden was. De Australiër geniet inmiddels van zijn Formule 1-pensioen en heeft de tijd gevonden om met zijn eigen variant op de proppen te komen.

Aan de Formule 1-carrière van Ricciardo kwam in 2024 een abrupt einde. De goedlachse Australiër vertrok eind 2018 bij Red Bull om zijn heil bij Renault te zoeken. Daarna verkaste hij naar McLaren. Hoewel hij bij het papaja-oranje team nog één overwinning wist te behalen, was het allesbehalve een succesvolle samenwerking. Red Bull haalde de 'verloren zoon' terug en stalde hem bij het zusterteam, maar daar werd Ricciardo na de race in Singapore vervangen door Liam Lawson.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Fans schrikken van nieuwe look Ricciardo: 'Hij ziet eruit als een zwerver'

Broer van Franz Hermann duikt op

Ricciardo volgt de sport nog altijd op de voet, maar doet het allemaal wat rustiger aan. De Australiër onthult dat Franz nog een broer heeft, namelijk: Frank Hermann.

Gerelateerd