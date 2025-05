Volgens Jos Verstappen handelt de FIA erg vaak in het belang van entertainment boven sportiviteit. De vader van Max stelt dat de aanscherping van de testmethodes rondom de flexibele voorvleugels, die vanaf volgend weekend van kracht wordt, wel erg laat komt en dat 'bepaalde teams' er te lang voordeel van hebben gehad.

Sinds vorig jaar bleek dat McLaren veel tijd in de flexibele onderdelen had gestoken. Het foefje met het mini-DRS-systeem mocht afgelopen seizoen al niet meer na de race in Azerbeidzjan, en hoewel de FIA in eerste instantie de flexende voorvleugel door de vingers zag, kwam er op de vooravond van de start van het seizoen toch de mededeling over een aanscherping. Die gaat in vanaf de wedstrijd in Spanje, en volgens Jos 'The Boss' hebben we vanaf dat moment pas écht te maken met een gelijk speelveld.

Bepaalde teams hebben te lang voordeel gehad

Het kampioenschap wordt momenteel geleid door Oscar Piastri, maar Lando Norris en Max Verstappen staan binnen 25 punten. "Voor de fans en voor de Formule 1 is dit een ideaal scenario. Ze willen een spannend seizoen hebben en niet iemand die twintig races wint, zodat het eentonig wordt," opent Verstappen senior in De Telegraaf. Hoewel ook Jos voorstander is van een spannend jaar, wijst hij wel op een eerlijke behandeling: "Maar ik vind wel dat er een gelijk speelveld moet zijn. Zoals met die flexibele voorvleugels, die pas vanaf volgende week in Spanje verboden worden. Dan hebben bepaalde teams daar te lang voordeel van gehad. Dat vind ik niet eerlijk."

