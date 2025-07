Commentator Nelson Valkenburg deelde afgelopen weekend dat we ons wellicht moesten voorbereiden op een persmoment tijdens de F1 Grand Prix van België, waarin Max Verstappen mogelijk een toekomst bij Mercedes zou aankondigen. Vader Jos heeft echter laten weten dat zo'n persmoment niet op de planning staat tijdens het sprintweekend op het Circuit de Spa-Francorchamps.

Het verhaaltje is inmiddels wel bekend. Verstappen heeft vier wereldkampioenschappen op rij verdiend, maar dit seizoen moet Red Bull Racing haar meerdere erkennen in McLaren, en soms ook in Mercedes en Ferrari. Twee jaar geleden is Red Bull de verkeerde kant op geslagen met de upgrades en, ook al zijn de balansproblemen deels opgelost, de bekende blauwe bolide met de gele neus heeft gewoon niet meer de snelheid om Oscar Piastri en Lando Norris bij te benen. Een boel topmannen zijn ondertussen vertrokken bij Red Bull. Voor het ontslag van CEO en teambaas Christian Horner, waren onder andere ontwerpers Rob Marshall en Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley al naar de concurrentie verhuisd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hülkenberg ziet in Bortoleto toekomstige uitdager Verstappen: 'Als hij daarmee doorgaat...'

Geruchten over persmoment in Spa

Een vertrek van Verstappen, die al elf jaar lang onder contract staat van de energiedrankfabrikant, zou de volgende klap kunnen zijn voor Red Bull. Geruchten dat de Nederlander de overstap gaat maken naar Mercedes zijn sterker dan ooit. Als het aan Valkenburg van Viaplay ligt, dan zou een kans op een aankondiging hierover aanwezig zijn in België. "We horen geruchten dat we ons misschien moeten voorbereiden op een soort van persmoment in Spa", zo vertelde hij bij de Nailing The Apex-podcast op sdpn, om daar gelijk aan toe te voegen: "Maar dat is echt nog helemaal niet bevestigd. Het is één van die geruchten waarvan ik zeg 'we wachten het af en dan zien we wel'."

OOK INTERESSANT: Brown over rol bij transfergeruchten Verstappen en Mercedes: 'Ik ben een geïnteresseerde'

Jos reageert op nieuws van Valkenburg

Jos Verstappen heeft via de social media-kanalen van GPFans aangegeven dat er echter niet zo'n persmoment aan zit te komen staat tijdens de tweede thuisrace van Max, die geboren werd in Hasselt, wat op steenworp afstand ligt van het circuit in de Ardennen. Iemand op Instagram reageerde op het nieuws van Valkenburg: "Jammer dat er geen persconferentie staat gepland." Waarop Jos antwoordde: "Precies."

Viaplay-commentator Nelson Valkenburg liet weten dat we ons misschien moesten klaarmaken voor een mogelijk persmoment van Max Verstappen over zijn toekomst. Maar vader Jos bevestigt dat dat niet op de planning staat op Spa.#Verstappen #RedBull #Mercedes #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/ys7KOEYjp1 — GPFans NL (@GPFansNL) July 23, 2025

OOK INTERESSANT: Personeelslid Red Bull beschrijft sfeer na ontslag Horner: "Hart en ziel uit het team gerukt"

Mercedes-CEO hoopt op transfer Verstappen

Ola Källenius, de CEO van het overkoepelende merk Mercedes-Benz, heeft bij Sky Sports F1 laten weten dat ze op Verstappen jagen: "De beste coureur wil de beste auto hebben. En dat is onze taak: het beste pakket samenstellen." In zijn ogen is die beste coureur Verstappen en de Zweeds-Duitse zakenman ziet een transfer wel gebeuren: "In 2026 worden de kaarten opnieuw geschud. Een nieuwe orde met nieuwe regels. Dat is ook een kans. Wie weet. Maar ik denk dat zilver Max goed zou staan, toch?"

Gerelateerd