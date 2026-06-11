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Kim Kardashian

Mercedes plaatst gouden filmpje over handdoekincident Antonelli/Kardashian

Kim Kardashian — Foto: © IMAGO
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Mercedes plaatst gouden filmpje over handdoekincident Antonelli/Kardashian

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het team van Mercedes heeft op prachtige wijze gereageerd op de hele rel die is ontstaan door Kim Kardashian, nadat zij in Monaco zomaar de handdoek van Kimi Antonelli pakte en er haar hoofd mee droog depte. In een video op het eigen kanaal gaan ze daar nu op ludieke wijze op in.

Even terug naar vorige week zondag, waar Kardashian aanwezig was in Monaco om haar nieuwe partner Hamilton aan te moedigen. Na afloop van de chaotische wedstrijd doken er beelden op van een opmerkelijk tafereel. In een veelbekeken video was te zien hoe Kardashian een handdoek oppakte die specifiek was klaargelegd voor de winnende Italiaan, waarna ze er haar eigen hoofd mee afveegde. Tijdens de latere podiumfestiviteiten was de Amerikaanse eveneens nadrukkelijk aanwezig. Terwijl ze tussen de monteurs van de Italiaanse renstal stond om Hamilton te filmen, kreeg ze een champagnedouche te verwerken.

Mercedes reageert

De rel zorgde voor grote commotie op social media en werd overal breed uitgemeten, waarbij Kardashian dus geen al te beste beurt maakte. Enkele dagen later blijkt ook de Mercedes-stal op de hoogte gebracht te zijn van de berichten en heeft men besloten om in een video de zaak een beetje luchtiger te maken. Antonelli én Russell doen mee aan het filmpje waarin er meermaals wordt gevraagd waar dan toch die handdoek van de Italiaan gebleven is.

Brian Van Hinthum
Geschreven door
Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever
Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden.
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