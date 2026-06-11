Voor Max Verstappen was het een drukke week na de Grand Prix van Monaco. De Nederlander reisde eerder deze week al af naar Milton Keynes voor een bezoek aan het team van Red Bull Racing, maar werd woensdag ook, samen met manager Raymond Vermeulen, gespot in Salzburg bij de leiding van het energiedrankjesconcern.

Afgelopen week verschenen er al berichten dat Red Bull van Verstappen duidelijkheid wil hebben over de toekomst, te midden van allerlei geruchten rond de viervoudig wereldkampioen. Zo zou Mercedes nog altijd geïnteresseerd zijn in de diensten van de Red Bull-coureur, die tot en met 2028 aan het Oostenrijkse team verbonden is. Toch zou een vertrek niet volledig uitgesloten zijn, afhankelijk van zijn positie in het klassement en mogelijke contractclausules.

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Verstappen om tafel met de leiding van Red Bull

De Telegraaf meldde tijdens het raceweekend in Monaco al dat Red Bull duidelijkheid wilde, hoewel de Nederlander zelf alles rustig op zich af laat komen. "Voor mij is dat op dit moment niet de grootste zorg. Ik heb nog twee jaar te gaan. Eerst moet ik bepalen of ik langer door wil gaan dan 2028. Ik heb geen haast, anders had ik allang een contract getekend tot 2040", aldus Verstappen.

Het lijkt erop dat Red Bull snel duidelijkheid wil, terwijl Verstappen samen met zijn management is gespot in Oostenrijk. Ongeveer een uur geleden is de privéjet van de Nederlander echter vertrokken, want het raceweekend in Barcelona gaat morgen namelijk van start.

Max Verstappen leaving Austria with Raymond ??? pic.twitter.com/WlF91klnAo — Laura ? (@formuLau16) June 10, 2026

Max and Raymond today in Austria ☺️



They were seen near hangar 7 in Salzburg where the Red Bull main office is. pic.twitter.com/RSCalqjI7J — Ana ? (@maxvcalloway) June 10, 2026

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