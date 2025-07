Nico Hülkenberg heeft het team van Sauber in 2025 naar zich toegetrokken en heeft naast zich een, volgens de Duitser, enorm talent in Gabriel Bortoleto die op de lange termijn coureurs als Max Verstappen uit kan gaan dagen.

Hülkenberg is momenteel bezig met een fantastische reeks in F1, waarbij hij onder meer eindelijk zijn eerste podiumplek in de koningsklasse zou veroveren. Sauber lijkt met upgrades dit seizoen een betere auto te hebben waar Hülkenberg goed in kan presteren, waardoor ook de prestaties van Bortoleto op papier beter zouden moeten worden. Bortoleto heeft al momenten gehad waarop hij liet zien wat hij kan (zeker op zaterdag), maar de consistentie ontbreekt logischerwijs nog bij de jonge coureur.

Hülkenberg ziet veel potentie in Bortoleto

Tegenover Motorsport.com stelt Hulkenberg dat Bortoleto het talent heeft om uiteindelijk een uitdager te worden van coureurs als Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri. "Als hij doorgaat op de manier waarop hij het nu aanpakt – met die instelling, die mentaliteit, zijn snelheid – en hij blijft in dit tempo leren, dan gaat hij een mooie tijd tegemoet."

Bortoleto ook lovend over Hülkenberg

Daar waar Hülkenberg lovend is over Bortoleto, is dat andersom ook het geval. "Ik vind dat Nico het tijdens de races heel goed doet, vooral in het positioneren bij de start. We starten vaak vlak bij elkaar, maar een verschil van twee plaatsen na de start maakt in het verloop van de race al een groot verschil. Soms heb ik ook het gevoel dat hij een beter overzicht heeft van het hele raceverloop dan ik op dat moment – wat er om hem heen gebeurt, welke strategie hij volgt, of hij aan het begin pusht of juist niet om de banden te sparen."

