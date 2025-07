De toekomst van Max Verstappen is ook voor Arie Luyendyk, voormalig coureur in IndyCar, onderwerp van gesprek. De Nederlander stelt dat hij, buiten F1 en endurance, in een andere raceklasse ook nog goed uit de voeten zou kunnen: IndyCar.

Verstappen heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen gewonnen in F1 en zijn contract bij Red Bull Racing loopt nog tot eind 2028. Of de Nederlander daar ook blijft is nog maar de vraag, want de prestaties van Red Bull worden er niet beter op en Mercedes heeft er geen geheim van gemaakt interesse te hebben in Verstappen. Buiten F1 om is Verstappen vooral geïnteresseerd in simracen en endurance, terwijl hij ook al zijn eigen team heeft.

Verstappen naar IndyCar?

Bij The Racer Channel gaat Luyendyk in op de toekomst van Verstappen, het belangrijkste gespreksonderwerp van 2025 in F1. De Nederlander stelt dat de viervoudig wereldkampioen buiten F1 prima zou kunnen presteren. Naast endurance, waar Verstappen zelf heel veel interesse in heeft, zou volgens Luyendyk ook IndyCar een goede optie kunnen zijn voor Verstappen. "Ik weet zeker dat hij ook IndyCar kijkt, en NASCAR waarschijnlijk. Ik zou het geweldig vinden om hem in een IndyCar te zien."

'Verstappen kan zoveel tegelijk'

Volgens Luyendyk is Verstappen een speciaal talent dat 'heel veel dingen tegelijk' kan doen en daardoor een voordeel heeft op andere coureurs. "Hij kan zoveel tegelijk. Dat komt denk ik door al het racen dat hij als kind gedaan heeft in het karten, en later heeft het simracen hem daar ook bij geholpen. Hij volgde Lando en had in de gaten dat hij niet genoeg afremde voor een gele vlag, waar Lando een straf voor kreeg. Max had dat meteen door. Die jongen ziet het volledige plaatje in één nanoseconde. Hij is echt een ongelofelijk talent. En bovendien is hij een aardig persoon. Althans, naar mij toe is hij dat altijd."

