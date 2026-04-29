Vanaf 14 tot en met 17 mei staat er de 24h Nürburgring in Duitsland op het programma, een weekend waarin Max Verstappen zijn droom zal zien uitkomen. Het belooft een druk weekendje op de grid te worden, zo zien we op de bekendgemaakte entry list met maar liefst 161 (!) teams.

Verstappen gaat dit jaar zijn droom laten uitkomen met deelname aan de beruchte 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander doet dat vanzelfsprekend niet alleen. Hij gaat de strijd aan samen met drie andere heren: Jules Gounon [Andorra/Frankrijk], Dani Juncadella [Spanje] en Lucas Auer [Oostenrijk]. Dit jaar reed hij al twee weekenden in Duitsland om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de race van volgende maand. Inmiddels is de focus weer even richting Formule 1, waarna de blik na komend weekend vol op de Nürburgring kan.

Record GT3-veld

Het is overduidelijk dat niet alleen Verstappen enorm veel zijn heeft in het weekend. De deelname van de Nederlander zorgt voor bakken aan bekijks en ook qua deelnemers zijn de startbewijzen voor de iconische race niet aan te slepen. De organisatie koos er daarom voor om het aantal toegestane deelnemers op te hogen, wat zich nu laat zien op de entry list voor de endurancerace van volgende maand. Met 161 deelnemende teams zien we het grootste GT3-veld (41 auto's in de SP 9-klasse) in deze 24h-race ooit en het grootste algemene veld in deze 24h-race sinds 2014.

161 cars are on the provisional entry list for next month's ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, of which 41 cars in the SP 9 cars for GT3-spec cars.



(1/4)#IGTC #24hNBR

