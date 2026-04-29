Credit for photo: Gruppe C x GPFANS

Dit is de officiële deelnamelijst voor de 24h Nürburgring in mei

Dit is de officiële deelnamelijst voor de 24h Nürburgring in mei

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Vanaf 14 tot en met 17 mei staat er de 24h Nürburgring in Duitsland op het programma, een weekend waarin Max Verstappen zijn droom zal zien uitkomen. Het belooft een druk weekendje op de grid te worden, zo zien we op de bekendgemaakte entry list met maar liefst 161 (!) teams.

Verstappen gaat dit jaar zijn droom laten uitkomen met deelname aan de beruchte 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander doet dat vanzelfsprekend niet alleen. Hij gaat de strijd aan samen met drie andere heren: Jules Gounon [Andorra/Frankrijk], Dani Juncadella [Spanje] en Lucas Auer [Oostenrijk]. Dit jaar reed hij al twee weekenden in Duitsland om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de race van volgende maand. Inmiddels is de focus weer even richting Formule 1, waarna de blik na komend weekend vol op de Nürburgring kan.

Record GT3-veld

Het is overduidelijk dat niet alleen Verstappen enorm veel zijn heeft in het weekend. De deelname van de Nederlander zorgt voor bakken aan bekijks en ook qua deelnemers zijn de startbewijzen voor de iconische race niet aan te slepen. De organisatie koos er daarom voor om het aantal toegestane deelnemers op te hogen, wat zich nu laat zien op de entry list voor de endurancerace van volgende maand. Met 161 deelnemende teams zien we het grootste GT3-veld (41 auto's in de SP 9-klasse) in deze 24h-race ooit en het grootste algemene veld in deze 24h-race sinds 2014.

Montoya adviseert Red Bull verbod voor Verstappen na dodelijk ongeluk Nordschleife

Verstappen verkiest vijfde F1-titel boven zege in 24 uur van Le Mans

Ernest Knoors brengt nuance over Formule 1-regels: "We hebben net drie races gehad"

Norris verwacht veel van McLaren in Miami: 'Presteren hier goed'

Verstappen krijgt geen gegarandeerde plek in TQ3: zo werkt de 24h Nürburgring kwalificatie

Surer vreest voor pensioen Verstappen: "Heel slecht voor het imago van de Formule 1"

Net binnen

12:44
Onweersbuien bedreigen Grand Prix van Miami op zondag
12:00
Verstappen verkiest vijfde F1-titel boven zege in 24 uur van Le Mans
10:18
Valkenburg open over heftige bedreigingen: "Er stond zelfs iemand aan mijn deur"
09:29
Norris verwacht veel van McLaren in Miami: 'Presteren hier goed'
08:46
Bearman aast op Ferrari-zitje van Hamilton: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"
Verstappen krijgt geen gegarandeerde plek in TQ3: zo werkt de 24h Nürburgring kwalificatie Kwalificatie 24h Nürburgring

Verstappen zal geen safety car tegenkomen bij 24h Nürburgring: de Code 60 en overtredingen uitgelegd slow zones en code 60

Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse build your dreams

Blauw bloed in F1: de aristocraten die in de koningsklasse raceten | GPFans Koningsdag Special Longread ✍️

