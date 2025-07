Er zijn meer personeelsleden naar buiten gekomen om hun ontevredenheid te tonen over de huidige gang van zaken bij Red Bull Racing. Het gevoel dat "het hart en de ziel" uit het F1-team zijn gerukt, heerst door de fabriek in Milton Keynes. Dat schrijft iemand die al meer dan twintig jaar voor de Oostenrijkse formatie werkt.

Christian Horner werd na de Britse Grand Prix uit zijn positie als CEO en teambaas gezet. Laurent Mekies komt over vanaf zusterteam Racing Bulls om het stokje over te nemen. Naast Horner werden ook hoofd marketing Oliver Hughes en directeur van communicatie Paul Smith ontslagen. Volgens personeelsleden deden Red Bull GmbH-CEO Oliver Mintzlaff en adviseur Helmut Marko lacherig om de situatie en ze zouden zich daar niet bepaald geliefd mee hebben gemaakt. Het personeel zou juist erg loyaal naar Horner zijn geweest en het vertrek van de Brit is naar verluidt niet goed gevallen. Of dit een impact gaat hebben op de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1, is nog maar de vraag.

Hart en ziel uit het team gerukt

"Naar mijn mening was hij de beste teambaas die de sport ooit heeft gezien", schreef een personeelslid van Red Bull, die al in Milton Keynes werkt sinds de Jaguar-dagen op LinkedIn, zo liet PlanetF1 weten. "Ondanks zijn misschien arrogante persona voor de camera, was hij een nederige en oprechte man, en iemand tegen wie we allemaal opkeken. Het voelt nu alsof het hart en de ziel uit het team zijn gerukt. Het is niet zo, maar dat zou je wel denken als je de gezichten van de vele mensen hier ziet. We zullen ons herpakken, zoals we dat na andere problemen ook doen, en ik weet zeker dat we er net zo sterk weer bovenop zullen komen als voorheen. Een team is niet gebouwd rondom één persoon; iedereen is nodig. Maar er bestaat geen twijfel over mogelijk dat het momenteel voelt alsof we onze leider en daarmee onze identiteit zijn kwijtgeraakt."

Leegloop bij Red Bull Racing?

Een familievriend waarschuwde eerder al dat er personeelsleden zijn die overwegen Red Bull Racing te verlaten vanwege het ontslag van Horner. "Het personeel bestaat bijna volledig uit Britten en is hem zeer loyaal", klonk het tegenover SunSport. "Ze overwegen nu om op te stappen. Het was een gerichte aanval op de controle over het raceteam, omdat het Oostenrijkse hoofdkantoor van Red Bull het niet kon waarderen dat een Brit hun raceteam leidde."

