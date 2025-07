Oliver Mintzlaff, de CEO van Red Bull GmbH, en de bekende hoofdadviseur Helmut Marko zouden grappen hebben gemaakt over Christian Horner, slechts een dag na diens ontslag. Personeelsleden van Red Bull Racing komen uit over het gedrag van de twee topmannen, die zich binnen het F1-team niet bepaald geliefd hebben gemaakt.

Horner werd in de week na de Britse Grand Prix plotseling uit zijn positie als CEO en teambaas van Red Bull Racing gezet. Laurent Mekies, die overstapt vanaf zusterteam Racing Bulls, neemt de rol van Horner over. Daar bleef het echter niet bij. Hoofd marketing Oliver Hughes en directeur van communicatie Paul Smith moesten namelijk ook hun koffers pakken. Ze zouden uit het kantoor van Red Bull Racing zijn begeleid en moesten meteen hun apparatuur inleveren, direct nadat ze het slechte nieuws hadden ontvangen, en waren niet langer welkom. Honderden Red Bull-leden hadden uit het niets geen bazen meer. Marko en Mintzlaff hebben naar verluidt een aantal taken van Horner, Hughes en Smith overgenomen, terwijl ze het managementdrama proberen op te lossen, ten ongenoegen van het personeel.

Personeel onthult gedrag Marko en Mintzlaff na ontslag Horner

"Het was nog maar één dag, nadat Christian ontslagen was", begon een vrouwelijk personeelslid van Red Bull Racing tegenover SunSport. "Een groot deel van het team was nog steeds boos, toen de heer Marko ons toesprak. Hij maakte er gewoon een grap van en vertelde ons dat we vrolijker moesten worden. Hij zei: 'Jullie moeten vaker lachen.' Hij maakte zich bij niemand geliefd, want wat valt er nou te lachen?"

Volgens het personeel zou Mintzlaff zich eveneens onprofessioneel hebben gedragen. Naar verluidt maakte hij grapjes over het feit dat hij naast Horner ook Hughes en Smith had ontslagen. Een ander Red Bull-lid onthulde: "Mintzlaff zei ook: 'Als je ergens problemen mee hebt, stuur dan een appje naar je manager.' Hij voegde eraan toe dat 'als je geen manager meer hebt, app mij dan gewoon!' en hij begon te lachen." Deze sarcastische opmerking zou bij het personeel niet goed zijn gevallen.

