Bij Red Bull draait het volgens adviseur Helmut Marko maar om één man: Max Verstappen. Dat geeft hij aan in een openhartig interview over de huidige situatie bij het Oostenrijkse raceteam

"We hebben praktisch maar één coureur", zegt Marko in gesprek met Kleine Zeitung. “Sinds Max er zit, is elke andere coureur uiteindelijk gestopt, mislukt of onder de druk van Max bezweken.” De cijfers zijn veelzeggend. Sinds 2016 heeft Verstappen 65 races voor Red Bull gewonnen. Teamgenoten zoals Daniel Ricciardo en Sergio Pérez kwamen samen niet verder dan negen zeges. Namen als Pierre Gasly, Alex Albon, Liam Lawson en Yuki Tsunoda hebben in het tweede stoeltje nooit een race weten te winnen.

Lastige opgave om tweede coureur te vinden

Marko geeft toe dat het daarom lastig is om een goede tweede coureur te vinden naast Verstappen. "Het maakt niet uit wie je daar neerzet, vroeg of laat houdt het op." Hij voegt toe: "Alles moet honderd procent kloppen om kans te maken tegen bijvoorbeeld McLaren." Toch bouwt Red Bull aan de toekomst. Zo kreeg Arvid Lindblad onlangs een superlicentie en mocht hij zijn debuut maken in de vrije training op Silverstone. "We hebben nu Lindblad en Ayumu Iwasa als reservedrivers, maar het is niet eenvoudig om altijd iemand paraat te hebben door andere verplichtingen."

Trots op juniorprogramma

Marko is trots op het Red Bull-juniorprogramma: "We kopen geen sterren, we maken ze zelf. We hebben genoeg talent in de pijplijn, zoals Sebastian Montoya, Nikola Tsolov, Oliver Goethe en Pepe Mart", zo geeft hij aan over de jeugdopleiding. Het team uit Milton Keynes zal er dus voorlopig nog goed bij zitten, alleen is het wachten op de doorbraak van deze talenten.

